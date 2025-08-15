Трамп поговорил с Лукашенко перед встречей с Путиным, – СМИ

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Информацию о разговоре двух глав государств сообщает приближенный к администрации белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого".

Известно, что беседа завершилась около 16:40 по киевскому времени.

Позже Трамп подтвердил разговор, назвав его "замечательным", написав об этом в Truth Social. По его словам, он поблагодарил коллегу "за освобождение 16 политических заключенных" и обсудил освобождение еще 1300 политзаключенных.

"Наша беседа была очень плодотворной. Мы обсудили множество тем, включая визит президента Путина на Аляску. С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко", – говорится в сообщении.

Фото: Скриншот

Напомним, сегодня, 15 августа, состоится встреча Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске. Ключевой темой станет война в Украине. Глава Белого дома уже пригрозил президенту РФ, если тот не пойдет на мирное соглашение.