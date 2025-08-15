Трамп поговорив із Лукашенком перед зустріччю з Путіним, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Інформацію про розмову двох глав держав повідомляє наближений до адміністрації білоруського лідера Telegram-канал "Пул первого".

Відомо, що бесіда завершилася близько 16:40 за київським часом.

Пізніше Трамп підтвердив розмову, назвавши її "чудовою", написавши про це в Truth Social. За його словами, він подякував колезі "за звільнення 16 політичних в'язнів" і обговорив звільнення ще 1300 політв'язнів.

"Наша бесіда була дуже плідною. Ми обговорили багато тем, включно з візитом президента Путіна на Аляску. З нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Лукашенком", — йдеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, відбудеться зустріч Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна на Алясці. Ключовою темою стане війна в Україні. Глава Білого дому вже пригрозив президенту РФ, якщо той не піде на мирну угоду.