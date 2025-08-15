Лукашенко запросив Трампа із сім'єю до Мінська: що відповів глава Білого дому

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом запросив його в гості до Мінська з усією родиною.

Глава Білого дому прийняв запрошення, повідомляє наближений до адміністрації білоруського лідера Telegram-канал "Пул первого".

За інформацією ресурсу, лідери двох країн обговорили "питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію в гарячих точках, включно з Україною". Вони також домовилися продовжити контакти.

Факт розмови з Лукашенком підтвердив і Трамп у своїй соцмережі. Він розповів, що подякував главі Білорусі за звільнення 16 політв'язнів, а також обговорив звільнення ще 1300 осіб.

Крім того, американський президент написав, що з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенком.

Ще буквально два тижні тому білоруський лідер висміював Трампа за його ультиматум Путіну.

"Там 50, 60, 10 днів — це вже так політика не робиться. Якщо він хоче миру, він має підключатися акуратно, ґрунтовно. Це військові зіткнення, і вказувати там не вийде, тим більше ядерній державі. Це просто сміх викликає", — заявив він під час зустрічі з Путіним на Валдаї.

Водночас політик назвав американського президента його спільним із главою Кремля "другом" і заявив, що вони з російським диктатором вболівали за Трампа під час президентських виборів у США.

Через тиждень Лукашенко нагадав, що відносини Мінська і Вашингтона колись були теплими, і він навіть грав у хокей в одній команді з послом США. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України ситуація різко погіршилася.

Раніше Фокус писав, що під час зустрічі з Олександром Лукашенком Володимир Путін заявив, що готовий завершити війну в Україні, але озвучені Росією в 2024 році умови залишаються актуальними.