Трампа могут "послать": Лукашенко высмеял ультиматумы США (видео)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Дональд Трамп должен понимать: с ультиматумами на международной арене его могут просто "послать".

Об этом он сказал в интервью американскому журналу TIME, которое цитирует белорусское агентство БелТА.

"Слушай, я пришел, сказал, 50 дней дал. Он должен всегда понимать, что его могут послать на... И так делают, посылают. Ну, пока не посылают, но могут послать", — говорит Александр Лукашенко в интервью.

В частности, по информации издания, Александр Лукашенко напомнил, что отношения Минска и Вашингтона когда-то были теплыми, и он даже играл в хоккей в одной команде с послом США. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины ситуация резко ухудшилась.

Несмотря на это каналы общения сохранились, в основном по линии спецслужб. По его словам, ключевую роль в этих контактах играет заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит, с которым белорусский лидер встречался по меньшей мере пять раз.

Также во время разговора Александр Лукашенко вспомнил, как в июне в Минск приезжал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и отметил, что инициатива визитов принадлежала американцам, а обсуждение велось без публичности. При этом он признал, что не ожидает от США быстрой нормализации отношений и снятия санкций, хотя такой шаг стал бы значительным сигналом.

Относительно перспектив встречи с Трампом, Лукашенко заявил, что она не стоит на повестке дня, хотя могла бы быть полезной для американского лидера. Он подчеркнул, что готов "открыть ему глаза" на многие вопросы, в частности относительно российско-американских отношений и войны в Украине.

Белорусский президент также раскритиковал непоследовательность заявлений Трампа, в частности по таможенной политике, и отметил, что его окружение боится высказывать неудобную правду.

Говоря о возможных мирных переговорах, Александр Лукашенко отметил, что они должны проходить с участием России, США и Украины, но без давления в формате ультиматумов. Он предложил воображаемый сценарий встречи: первый день — обсуждение российско-американских отношений, второй — участие Украины и поиск решений, например, по "воздушному перемирию".

Более того, он рассказал журналисту, что поддержал решение Владимира Путина проигнорировать приглашение Владимира Зеленского на переговоры в Саудовской Аравии, назвав его "позерством". В частности, по его мнению, глава РФ хочет мира, но к нему следует относиться с уважением.

Напомним, после очередной встречи с Владимиром Путиным президент Беларуси Александр Лукашенко высмеял дедлайны, которые Дональд Трамп устанавливает для главы РФ. Так, он заявил, что президент США не может указывать ядерной России, что делать, и должен действовать осторожно, если хочет достичь завершения войны в Украине.

Кроме этого, во время той же встречи с президентом РФ Владимиром Путиным белорусский лидер Александр Лукашенко допустил оговорку. В видео, обнародованном в одном из российских Telegram-каналов, он, комментируя наступление российской армии, сказал: "Отгрызут, захватят и пойдут дальше". Путин сразу перебил его и исправил: "Вернут", пытаясь изменить смысл сказанного.