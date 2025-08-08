Трампа можуть "послати": Лукашенко висміяв ультиматуми США (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Дональд Трамп має розуміти: з ультиматумами на міжнародній арені його можуть просто "послати".

Про це він сказав в інтерв’ю американському журналу TIME, яке цитує білоруське агентство БелТА.

"Слухай, я прийшов, сказав, 50 днів дав. Він має завжди розуміти, що його можуть послати на... І так роблять, посилають. Ну, поки не посилають, але можуть послати", - говорить Олександр Лукашенко в інтерв’ю.

Зокрема, за інформацією видання, Олександр Лукашенко нагадав, що відносини Мінська та Вашингтона колись були теплими, і він навіть грав у хокей в одній команді з послом США. Однак після початку повномасштабної війни Росії проти України ситуація різко погіршилася.

Попри це канали спілкування збереглися, здебільшого по лінії спецслужб. За його словами, ключову роль у цих контактах відіграє заступник помічника держсекретаря США Крістофер Сміт, з яким білоруський лідер зустрічався щонайменше п’ять разів.

Також під час розмови Олександр Лукашенко згадав, як у червні до Мінська приїжджав спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог та зазначив, що ініціатива візитів належала американцям, а обговорення велося без публічності. При цьому він визнав, що не очікує від США швидкої нормалізації відносин і зняття санкцій, хоча такий крок став би значним сигналом.

Щодо перспектив зустрічі з Трампом, Лукашенко заявив, що вона не стоїть на порядку денному, хоча могла б бути корисною для американського лідера. Він підкреслив, що готовий "відкрити йому очі" на багато питань, зокрема щодо російсько-американських відносин та війни в Україні.

Білоруський президент також розкритикував непослідовність заяв Трампа, зокрема щодо митної політики, і зазначив, що його оточення боїться висловлювати незручну правду.

Говорячи про можливі мирні переговори, Олександр Лукашенко наголосив, що вони мають проходити за участю Росії, США та України, але без тиску у форматі ультиматумів. Він запропонував уявний сценарій зустрічі: перший день — обговорення російсько-американських відносин, другий — участь України та пошук рішень, наприклад, щодо "повітряного перемир’я".

Ба більше, він розповів журналісту, що підтримав рішення Володимира Путіна проігнорувати запрошення Володимира Зеленського на переговори в Саудівській Аравії, назвавши його "позерством". Зокрема, на його думку, глава РФ хоче миру, але до нього слід ставитися з повагою.

Нагадаємо, після чергової зустрічі з Володимиром Путіним президент Білорусі Олександр Лукашенко висміяв дедлайни, які Дональд Трамп встановлює для глави РФ. Так, він заявив, що президент США не може вказувати ядерній Росії, що робити, і повинен діяти обережно, якщо хоче досягти завершення війни в Україні.

Окрім цього, під час тієї ж зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним білоруський лідер Олександр Лукашенко припустився обмовки. У відео, оприлюдненому в одному з російських Telegram-каналів, він, коментуючи наступ російської армії, сказав: "Відгризуть, захоплять і підуть далі". Путін одразу перебив його та виправив: "Повернуть", намагаючись змінити сенс сказаного.