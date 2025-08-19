"Один на один": Путин не хочет, чтобы Трамп присутствовал на его встрече с Зеленским, — СМИ

После встреч президента США с Путиным на Аляске и Владимиром Зеленским в Белом доме, началось обсуждение, где, когда и в каком формате пройдет встреча российского лидера и украинского президента. И уже есть некоторые подробности.

Инсайдеры из окружения Дональда Трампа после саммита на Аляске и встречи в Белом доме говорят в частном порядке, что президент США хотел бы присутствовать на встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, если она состоится. Но получил отказ от российского президента, с которым, как он сам говорил, у него "теплые отношения", пишет Politico.

Инсайдер рассказал, что Трамп сразу предложил приехать на трехстороннюю встречу. Но когда Трамп позвонил Путину и предложил свое присутствие на встрече Зеленского с российским лидером, Путин ответил: "Вам не обязательно приезжать. Я хочу встретиться с ним один на один".

"Команда Трампа начала работать над этим. Стиву Уиткоффу поручено разобраться с этим", — сказал чиновник из Белого дома, пожелавший остаться анонимным.

Фото: Twitter/The White House

Также инсайдер отметил, что Трамп и Зеленский "перезагрузили" отношения.

"Отношения между президентом и Зеленским стали потрясающими. То, что произошло на той первой встрече в Овальном кабинете, давно ушло в прошлое", — рассказал высокопоставленный представитель администрации Трампа. Этот же чиновник назвал последовавшие переговоры в Овальном кабинете "действительно продуктивными".

И встреча на Аляске "проложила путь к обсуждению "гарантий безопасности".

Если в администрации и были какие-то опасения по поводу того, как прошла встреча Путина в Анкоридже, то в понедельник они практически развеялись.

"После Аляски мы были рады, что Путин, по крайней мере, начал говорить, и появились признаки того, что мы можем вести переговоры", — сообщил второй высокопоставленный представитель администрации. Но он отметил, что российский президент будет "вести жесткую торговлю", но этот шанс "очень важен".

Многочасовые встречи в Вашингтоне — Зеленского с президентом Дональдом Трампом, Трампа с группой самых влиятельных лидеров Европы, и все они вместе в Овальном кабинете — завершились "прорывом", по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Встреча Зеленского с Трампом прошла "продуктивно", считают в Белом доме Фото: Getty Images

На международной арене это само по себе означает новый рассвет не только для отношений между США и Украиной, но и для отношений Зеленского с Трампом, а также Америки с некоторыми из ее ближайших трансатлантических союзников.

На публике можно было услышать несколько главных выводов из встречи в Белом доме 18 августа. Самые важные — это гарантии безопасности и тот факт, что Зеленский и президент России Владимир Путин стремительно движутся к двусторонней встрече. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что саммит может состояться в течение ближайших двух недель. После этого Трамп намерен присоединиться к Зеленскому и Путину для трехсторонней встречи с целью прекращения войны России с Украиной.

"Оптимизм вашего президента следует воспринимать серьезно. Поэтому, если он считает, что может заключить сделку, это отличная новость, и мы должны сделать все возможное, чтобы заключить хорошую сделку", — заявил в итоге президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, Владимир Путин уже предложил Владимиру Зеленскому встретиться в Москве. Но президент Украины отверг это предложение.

А Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступают за проведение встречи в Риме, тогда как Москва настаивает на Женеве. В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность выбора "нейтральной страны" и высказался в пользу Женевы