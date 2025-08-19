"Один на один": Путін не хоче, щоб Трамп був присутній на його зустрічі із Зеленським, — ЗМІ

Після зустрічей президента США з Путіним на Алясці та Володимиром Зеленським у Білому домі почалося обговорення, де, коли і в якому форматі відбудеться зустріч російського лідера та українського президента. І вже є деякі подробиці.

Інсайдери з оточення Дональда Трампа після саміту на Алясці та зустрічі в Білому домі кажуть приватно, що президент США хотів би бути присутнім на зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського, якщо вона відбудеться. Але отримав відмову від російського президента, з яким, як він сам говорив, у нього "теплі стосунки", пише Politico.

Інсайдер розповів, що Трамп одразу запропонував приїхати на тристоронню зустріч. Але коли Трамп зателефонував Путіну і запропонував свою присутність на зустрічі Зеленського з російським лідером, Путін відповів: "Вам не обов'язково приїжджати. Я хочу зустрітися з ним один на один".

"Команда Трампа почала працювати над цим. Стіву Віткоффу доручено розібратися з цим", — сказав чиновник із Білого дому, який побажав залишитися анонімним.

Також інсайдер зазначив, що Трамп і Зеленський "перезавантажили" відносини.

"Відносини між президентом і Зеленським стали разючими. Те, що сталося на тій першій зустрічі в Овальному кабінеті, давно пішло в минуле", — розповів високопоставлений представник адміністрації Трампа. Цей же чиновник назвав подальші переговори в Овальному кабінеті "дійсно продуктивними".

І зустріч на Алясці "проклала шлях до обговорення "гарантій безпеки".

Якщо в адміністрації і були якісь побоювання щодо того, як пройшла зустріч Путіна в Анкориджі, то в понеділок вони практично розвіялися.

"Після Аляски ми були раді, що Путін, принаймні, почав говорити, і з'явилися ознаки того, що ми можемо вести переговори", — повідомив другий високопоставлений представник адміністрації. Але він зазначив, що російський президент буде "вести жорстку торгівлю", але цей шанс "дуже важливий".

Багатогодинні зустрічі у Вашингтоні — Зеленського з президентом Дональдом Трампом, Трампа з групою найвпливовіших лідерів Європи, і всі вони разом в Овальному кабінеті — завершилися "проривом", за словами генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

На міжнародній арені це саме собою означає новий світанок не тільки для відносин між США та Україною, а й для відносин Зеленського з Трампом, а також Америки з деякими з її найближчих трансатлантичних союзників.

На публіці можна було почути кілька головних висновків із зустрічі в Білому домі 18 серпня. Найважливіші — це гарантії безпеки і той факт, що Зеленський і президент Росії Володимир Путін стрімко рухаються до двосторонньої зустрічі. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що саміт може відбутися протягом найближчих двох тижнів. Після цього Трамп має намір приєднатися до Зеленського і Путіна для тристоронньої зустрічі з метою припинення війни Росії з Україною.

"Оптимізм вашого президента слід сприймати серйозно. Тому, якщо він вважає, що може укласти угоду, це чудова новина, і ми повинні зробити все можливе, щоб укласти хорошу угоду", — заявив у підсумку президент Франції Емманюель Макрон.

Нагадаємо, Володимир Путін уже запропонував Володимиру Зеленському зустрітися в Москві. Але президент України відкинув цю пропозицію.

А Дональд Трамп і Володимир Зеленський виступають за проведення зустрічі в Римі, тоді як Москва наполягає на Женеві. Водночас президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості вибору "нейтральної країни" і висловився на користь Женеви.