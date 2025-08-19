Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в Москве, — СМИ

Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом, как утверждают журналисты, выразил готовность провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве. По данным СМИ, подобное предложение украинский лидер сразу отклонил.

Related video

По информации BMFTV, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом российский президент предложил организовать встречу с украинским лидером в столице России. Как передает AFP, о такой инициативе рассказал источник, близкий к делу.

Как пишет Clash Report, Владимир Зеленский сразу отклонил предложение Путина провести встречу в Москве.

Стоит отметить, в этот же день AFP News Agency в соцсети X сообщила, что президент России Владимир Путин во время разговора в понедельник заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу о готовности встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Публикация AFP News Agency в соцсети X Фото: Скриншот

Встреча Путина и Зеленского: где состоится саммит: где состоится саммит

Заметим, что пока место проведения встречи президентов Украины, России и США еще не определено, однако среди возможных локаций рассматривают Рим и Женеву. Каждая из сторон имеет собственные приоритеты по выбору города для переговоров.

По данным Sky News, Дональд Трамп и Владимир Зеленский выступают за проведение встречи в Риме, тогда как Москва настаивает на Женеве. В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отметил важность выбора "нейтральной страны" и высказался в пользу Женевы, отметив, что таким государством может быть Швейцария или другая страна.

В частности, в Швейцарии министр иностранных дел Игнацио Кассис подтвердил, что Владимиру Путину позволят прибыть в страну для участия в мирной конференции при определенных условиях, несмотря на действующий ордер Международного уголовного суда на его арест. Власти подчеркнули, что такое разрешение будет касаться исключительно официальных мирных мероприятий, а не частных поездок.

Также во время эфира новостей 19 августа Дональд Трамп заявил, что надеется на улучшение отношений между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и на возможность проведения двусторонних переговоров.