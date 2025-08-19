Встреча Зеленского и Путина: Швейцария готова "защитить" главу Кремля от ареста, — СМИ

Швейцария может предоставить иммунитет президенту России Владимиру Путину в случае его приезда для переговоров о мире в Украине, несмотря на действующий ордер на арест Международного уголовного суда. Власти страны подчеркивают, что это будет касаться только официальных мирных мероприятий, а не частных визитов.

По информации издания Barron's, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис подтвердил, что Путину позволят прибыть в страну для участия в мирной конференции при определенных условиях. В прошлом году швейцарское правительство приняло "правила предоставления иммунитета лицам по международному ордеру на арест", в частности для тех, кто посещает международные мирные встречи.

В частности, президент Франции Эмманюэль Макрон обсуждал возможность проведения мирного саммита между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в "нейтральной стране, возможно, Швейцарии". Он отметил преимущества Женевы как места проведения переговоров.

Игнацио Кассис отметил, что Швейцария готова организовать такие встречи, опираясь на свой опыт в военной сфере, однако добавил, что после присоединения к европейским санкциям против России желание Москвы проводить встречу в Швейцарии уменьшилось. Министр подчеркнул, что он неоднократно подтверждал готовность к переговорам во время контактов с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Также издание отмечает, что Швейцария уже имела прецедент участия России в международных мероприятиях несмотря на санкции, в частности на Шестой Всемирной конференции спикеров парламента в Женеве в прошлом месяце, когда президент верхней палаты Федерального собрания России Валентина Матвиенко приняла участие в мероприятии. Власти страны объяснили это действиями в соответствии с законом и международными соглашениями.

Последние двусторонние переговоры между Россией и Украиной проходили в Стамбуле, который остается более дружественным к Москве городом, вопреки членству Турции в НАТО. Последний раз Путин посещал Женеву на саммите с президентом США Джо Байденом в июне 2021 года.

Напомним, что Международный уголовный суд заочно арестовал Владимира Путина за военные преступления в Украине. Поэтому поиск нейтральной страны для встречи с президентом США Дональдом Трампом затруднен — ряд государств, включая Швейцарию, Австрию, Францию и Великобританию, ратифицировали Римский статут и теоретически могут арестовать Путина. Даже исторические площадки для саммитов, как Потсдам или Хельсинки, исключаются.

Также Фокус писал, что сейчас обсуждается возможность проведения трехсторонней встречи Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина в Риме или Женеве. Каждая из сторон отстаивает собственные приоритеты относительно места проведения переговоров.