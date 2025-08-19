Зустріч Зеленського та Путіна: Швейцарія готова "захистити" очільника Кремля від арешту, — ЗМІ

Швейцарія може надати імунітет президенту Росії Володимиру Путіну у разі його приїзду для переговорів про мир в Україні, попри чинний ордер на арешт Міжнародного кримінального суду. Влада країни підкреслює, що це стосуватиметься лише офіційних мирних заходів, а не приватних візитів.

За інформацією видання Barron’s, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс підтвердив, що Путіну дозволять прибути до країни для участі у мирній конференції за певних умов. Минулого року швейцарський уряд ухвалив "правила надання імунітету особам за міжнародним ордером на арешт", зокрема для тих, хто відвідує міжнародні мирні зустрічі.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон обговорював можливість проведення мирного саміту між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським у "нейтральній країні, можливо, Швейцарії". Він наголосив на перевагах Женеви як місця проведення переговорів.

Ігнаціо Кассіс зазначив, що Швейцарія готова організувати такі зустрічі, спираючись на свій досвід у військовій сфері, проте додав, що після приєднання до європейських санкцій проти Росії бажання Москви проводити зустріч у Швейцарії зменшилося. Міністр підкреслив, що він неодноразово підтверджував готовність до переговорів під час контактів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Також видання зазначає, що Швейцарія вже мала прецедент участі Росії в міжнародних заходах попри санкції, зокрема на Шостій Всесвітній конференції спікерів парламенту у Женеві минулого місяця, коли президент верхньої палати Федеральних зборів Росії Валентина Матвієнко взяла участь у заході. Влада країни пояснила це діями відповідно до закону та міжнародних угод.

Останні двосторонні переговори між Росією та Україною проходили в Стамбулі, який залишається більш дружнім до Москви містом, всупереч членству Туреччини в НАТО. Востаннє Путін відвідував Женеву на саміті з президентом США Джо Байденом у червні 2021 року.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд заочно заарештував Володимира Путіна за воєнні злочини в Україні. Через це пошук нейтральної країни для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ускладнений — низка держав, включно зі Швейцарією, Австрією, Францією та Великою Британією, ратифікувала Римський статут і теоретично може заарештувати Путіна. Навіть історичні майданчики для самітів, як Потсдам чи Гельсінкі, виключаються.

Також Фокус писав, що наразі обговорюється можливість проведення тристоронньої зустрічі Володимира Зеленського, Дональда Трампа та Володимира Путіна у Римі або Женеві. Кожна зі сторін відстоює власні пріоритети щодо місця проведення переговорів.