Путін заявив про готовність зустрітися із Зеленським у Москві, — ЗМІ

Володимир Путін під час розмови з Дональдом Трампом, як стверджують журналісти, висловив готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві. За даними ЗМІ, подібну пропозицію український лідер одразу відхилив.

За інформацією BMFTV, під час телефонної розмови з Дональдом Трампом російський президент запропонував організувати зустріч з українським лідером у столиці Росії. Як передає AFP, про таку ініціативу розповіло джерело, близьке до справи.

Як пише Clash Report, Володимир Зеленський одразу відхилив пропозицію Путіна провести зустріч у Москві.

Варто зазначити, цього ж дня AFP News Agency у соцмережі X повідомила, що президент Росії Володимир Путін під час розмови в понеділок заявив своєму американському колезі Дональду Трампу про готовність зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським.

Публікація AFP News Agency у соцмережі X

Зустріч Путіна та Зеленського: де відбудеться саміт

Зауважимо, що наразі місце проведення зустрічі президентів України, Росії та США ще не визначене, однак серед можливих локацій розглядають Рим і Женеву. Кожна зі сторін має власні пріоритети щодо вибору міста для переговорів.

За даними Sky News, Дональд Трамп і Володимир Зеленський виступають за проведення зустрічі в Римі, тоді як Москва наполягає на Женеві. Водночас президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості вибору "нейтральної країни" та висловився на користь Женеви, зазначивши, що такою державою може бути Швейцарія або інша країна.

Зокрема, у Швейцарії міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс підтвердив, що Володимиру Путіну дозволять прибути до країни для участі в мирній конференції за певних умов, попри чинний ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт. Влада підкреслила, що такий дозвіл стосуватиметься виключно офіційних мирних заходів, а не приватних поїздок.

Також під час ефіру новин 19 серпня Дональд Трамп заявив, що сподівається на покращення відносин між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним і на можливість проведення двосторонніх переговорів.