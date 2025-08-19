Проведуть "на найвищому рівні": у Лукашенка пропонують організувати зустріч Зеленського і Путіна у Білорусі

У президента Білорусі Олександра Лукашенка висловилися про готовність організувати зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна. При цьому у Мінську наголосили, що "не напрошуються", однак готові, "якщо це потрібно для миру у братській республіці".

Після зустрічі Зеленського, Трампа та європейських лідерів у Білому домі 18 серпня у США оголосили про початок підготовки до організації двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна, а тоді — тристоронньої, яка має відбутися за участі Дональда Трампа. Однак локація, як зауважив президент США, ще розглядається. Речниця Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт заявила у коментарі виданню "Ведомости", що двосторонню зустріч можуть організувати у Білорусі.

Ейсмонт також наголосила, що зустріч у Білорусі можуть провести "на найвищому рівні".

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо треба для миру в нашій братській республіці – ми будь-яку зустріч організувати готові. І проведемо все на найвищому рівні", — заявила речниця Лукашенка.

При цьому Наталія Ейсмонт зазначила, що під час телефонної розмови Трампа і Лукашенка це питання нібито не обговорювалося.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп поговорив з Олександром Лукашенком. У ході розмови, як з'ясували ЗМІ, білоруський президент запросив Дональда Трампа з родиною у гості у Білорусь.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Під час зустрічі лідерів у Білому домі Дональд Трамп зателефонував до Володимира Путіна. Після цього лідер США оголосив про те, що розпочинає підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна, "місце проведення якої ще буде визначено".

Речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу у Білому домі 19 серпня оголосила, що Володимир Путін погодився на зустріч з Володимиром Зеленським, як цитує "Європейська правда".

Також 19 серпня видання Politico повідомило, що Путін не хоче, аби Трамп був присутній під час зустрічі з Зеленським.

У Sky News 19 дізналися, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна можуть провести у Римі або Женеві.