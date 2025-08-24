В День Независимости домой из российского плена вернулись военные и гражданские украинцы (фото)

Украина и Россия сегодня провели новый этап обмена пленными. Среди тех, кого удалось вернуть домой, – бойцы ВСУ, которые находились в плену еще с 2022 года.

Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, в Украину вернулись журналист агентства УНИАН Дмитрий Хилюк, захваченный российскими оккупантами в марте 2022 года, и мелитопольский журналист Марк Калиуш, задержанный в августе 2023 года.

«Обмены продолжаются. И возможно это благодаря нашим воинам, которые пополняют обменный фонд для Украины. Нашей команде, которая работает каждый день. Партнерам, которые помогают», – отметил Владимир Зеленский. Также он поблагодарил за помощь Объединенные Арабские Эмираты.

Освободить из вражеского плена удалось и военных, и гражданских Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Среди освобожденных военных есть представители практически всех Сил обороны – территориальной обороны, десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Как уточнили в Главном управлении разведки, военнослужащие, которые сегодня вернулись домой, обороняли город Мариуполь, Луганское, Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Николаевское, Киевское и Сумское направления, охраняли Чернобыльскую АЭС.

Известно, что среди освобожденных гражданских – медик Сергей Ковалев из батальона «Госпитальеры», который спасал жизни бойцов ВСУ и гражданских во время осады на заводе «Азовсталь».

Также Фокус писал, что из российского плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. В плену он находился больше трех лет – россияне похитили его в апреле 2022 года. Оккупанты предлагали сотрудничество, но Миколаенко на это не пошел.

В мае 2025 года появилась информация, что бывший городской голова Херсона еще в 2022-м отказался от обмена в пользу другого, тяжелобольного пленного. После того отказа россияне больше не включали его в списки на обмен.

Напомним также, что экс-главу Херсона Владимира Миколаенко незаконно удерживали в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области РФ.

Ранее стало известно, что во время обмена пленными 24 июля этого года домой вернулся последний из защитников острова Змеиный.