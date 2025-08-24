Отказывался от обмена в пользу тяжелобольного: из российского плена вернулся экс-мэр Херсона

Бывший глава Херсона Владимир Миколаенко три года находился в российском плену и сегодня его обменяли.

Бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко, который три года находился в российском плену, был обменен в воскресенье, 24 августа, в ходе формата "146 на 146", сообщает издание "Мост" со ссылкой на родных мужчины.

Владимир Миколаенко возглавлял Херсон с 2014 до 2020 года, был участником местного Евромайдана. Тогда Миколаенко выразил свою жесткую позицию по недопущению провокаций в Херсоне и невозможности захвата города террористическими группировками. С началом полномасштабного вторжения и российской оккупации Владимир Миколаенко присоединился к рядам территориальной обороны.

Эксмера российские военные похитили 18 апреля 2022 года и предлагали сотрудничество, но тот отказывался. Первое время он находился в городе, о чем свидетельствовали видеоролики пропагандистского характера. В одном из них Владимир Миколаенко сказал, что Роман Шухевич воевал не за нацистских захватчиков, а за Украину.

После этого его вывезли из Херсона и до конца ноября 2022 года о судьбе мужчины ничего не было известно, пока представители Международного комитета Красного Креста подтвердили, что бывший городской голова находится в российском плену.

В мае 2025 года появилась информация, что экс-мэр еще в 2022 году отказался от обмена в пользу другого, тяжелобольного пленного. И после отказа российская сторона больше не включала его в списки на обмен.

Отметим, об обмене пленными в формате 146 на 146 человек сообщило российское минобороны. Украинская сторона официально об обмене пока не информировала.

Напомним, экс-главу Херсона Владимира Миколаенко незаконно удерживали в исправительной колонии №7 города Пакино Владимирской области.

Фокус писал, что во время обмена 24 июля домой вернулся последний из защитников острова Змеиный.