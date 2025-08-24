Відмовлявся від обміну на користь важкохворого: з російського полону повернувся ексмер Херсона

Колишній очільник Херсона Володимир Миколаєнко три роки перебував у російському полоні й сьогодні його обміняли.

Колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який три роки перебував у російському полоні, був обміняний у неділю, 24 серпня, в ході формату "146 на 146", повідомляє видання "Мост" з посиланням на рідних чоловіка.

Володимир Миколаєнко очолював Херсон з 2014 до 2020 року, був учасником місцевого Євромайдану. Тоді Миколаєнко висловив свою жорстку позицію щодо недопущення провокацій у Херсоні та неможливості захоплення міста терористичними угрупованнями. З початком повномасштабного вторгнення та російської окупації Володимир Миколаєнко долучився до лав територіальної оборони.

Ексмера російські військові викрали 18 квітня 2022 року та пропонували співпрацю, але той відмовлявся. Перший час він перебував у місті, про що свідчили відеоролики пропагандистського характеру. В одному з них Володимир Миколаєнко сказав, що Роман Шухевич воював не за нацистських загарбників, а за Україну.

Після цього його вивезли з Херсона й до кінця листопада 2022 року про долю чоловіка нічого не було відомо, поки представники Міжнародного комітету Червоного Хреста підтвердили, що колишній міський голова перебуває у російському полоні.

У травні 2025 року з’явилася інформація, що ексмер ще у 2022 році відмовився від обміну на користь іншого, тяжкохворого полоненого. Й після відмови російська сторона більше не включала його до списків на обмін.

Зазначимо, про обмін полоненими у форматі 146 на 146 осіб повідомило російське міноборони. Українська сторона офіційно про обмін поки що не інформувала.

Нагадаємо, ексголову Херсона Володимира Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області.

Фокус писав, що під час обміну 24 липня додому повернувся останній із захисників острова Зміїний.