Обмін полоненими з РФ: додому повернувся останній із захисників острова Зміїний (відео)

Відбувся дев’ятий етап обміну полоненими відповідно до домовленостей у Стамбулі. Додому повернулись захисники України, які мають поранення та важкі хвороби.

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Повернулися і воїни, які понад три роки провели у полоні після оборони Маріуполя. А також ті, які воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському та Чернігівському напрямках, розповіли у Координаційному штабі.

А у Держприкордонслужбі повідомили, що до України повернувся останній із захисників острова Зміїний – прикордонник.

Серед звільнених з полону — нацгвардійці, прикордонники та поліцейський.

"Серед визволених сьогодні - військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України", - повідомили у Координаційному штабі.

Найстаршому з бійців, що повернулись додому — 55 років, наймолодшому — 27.

"Завершився дев’ятий етап Великого обміну: в межах домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад 1000 Захисників", - повідомили у Координаційному штабі.

Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Нагадаємо, в 2023 році під час обміну військовополоненими також повернули одного із прикордонників, який захищав острів Зміїний. Це сталось у день його народження.

А минулого року СБУ показала унікальні кадри, як відвойовували острів Зміїний у росіян.