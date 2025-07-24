Обмен пленными с РФ: домой вернулся последний из защитников острова Змеиный (видео)

Состоялся девятый этап обмена пленными в соответствии с договоренностями в Стамбуле. Домой вернулись защитники Украины, которые имеют ранения и тяжелые болезни.

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Вернулись и воины, которые более трех лет провели в плену после обороны Мариуполя. А также те, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях, рассказали в Координационном штабе.

А в Госпогранслужбе сообщили, что в Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный — пограничник.

Среди освобожденных из плена — нацгвардейцы, пограничники и полицейский.

"Среди освобожденных сегодня — военнослужащие ВСУ, в частности из подразделений ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины", — сообщили в Координационном штабе.

Самому старшему из бойцов, вернувшихся домой — 55 лет, самому молодому — 27.

"Завершился девятый этап Большого обмена: в рамках договоренностей в Стамбуле освобождено уже более 1000 Защитников", — сообщили в Координационном штабе.

Освобожденные из плена Защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе.

Напомним, в 2023 году во время обмена военнопленными также вернули одного из пограничников, который защищал остров Змеиный. Это произошло в день его рождения.

А в прошлом году СБУ показала уникальные кадры, как отвоевывали остров Змеиный у россиян.