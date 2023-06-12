Защитник острова Змеиный вернулся из российского плена на собственный день рождения (видео)

Освобожденный военнослужащий рассказал, что в плену ему было тяжело в первую очередь морально и пожелал тем, кто еще остается в неволе, не падать духом.

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Из российского плена освободили 28-летнего защитника острова Змеиный. Украинский воин вернулся на родную землю в день своего рождения, 11 июня. Об этом пресс-служба Министерства внутренних дел сообщила в Telegram.

Освобожденный военный рассказал представителям Госпогранслужбы, что до последнего сомневался в том, что вернется домой.

"Сели в автобус и ехали с завязанными глазами. Я думал, а если что-то пойдет не так? Сорвется обмен или еще что-то и поедем назад. Однако в глубине души я верил, что все сбудется", – говорит пограничник.

По словам украинского защитника, имя которого так и не было названо, он выдохнул только на границе, когда ступил на родную землю и увидел детей с желто-голубыми флагами, встречавших освобожденных из плена.

"Повезло мне, судьба такой подарок сделала на день рождения. Эмоции не передать. Я отворачивался и плакал. Такое впечатление, что вся Украина знает, что у меня день рождения", – признался пограничник.

Боец поделился, тем как тяжело было в плену, в первую очередь морально.

"Каждый вечер ложишься и молишься, думаешь о родных и близких. Всем, кто еще в плену, я желаю не сдаваться и верить в лучшее, не бояться и не падать духом", – говорит он.

Напомним, 9 июня пресс-секретарь МИД Олег Николенко заявил, что в ведомство вызвали венгерского поверенного по причине того, что Русская православная церковь без согласования передала Будапешту группу украинских военнопленных венгерского происхождения из Закарпатья.

По информации журналистов, вице-премьер-министр Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен принимал активное участие в координации передачи 11 пленных. Он назвал это своим "человеческим и патриотическим долгом".