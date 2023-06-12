Захисник острова Зміїний повернувся з російського полону на свій день народження (відео)

Звільнений військовослужбовець розповів, що у полоні йому було тяжко насамперед морально і побажав тим, хто ще залишається у неволі, не падати духом.

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З російського полону звільнили 28-річного захисника острова Зміїний. Український воїн повернувся на рідну землю у день свого народження, 11 червня. Про це пресслужба Міністерства внутрішніх справ повідомила у Telegram.

Звільнений військовий розповів представникам Держприкордонслужби, що до останнього сумнівався, що повернеться додому.

"Сіли в автобус і їхали із зав'язаними очима. Я думав, а якщо щось піде не так? Зірветься обмін чи ще щось і поїдемо назад. Однак у глибині душі я вірив, що все здійсниться", – каже прикордонник.

За словами українського захисника, ім'я якого так і не було названо, він видихнув лише на кордоні, коли ступив на рідну землю та побачив дітей із жовто-блакитними прапорами, які зустрічали звільнених із полону.

"Пощастило мені, доля такий подарунок зробила на день народження. Емоції не передати. Я відвертався та плакав. Таке враження, що вся Україна знає, що в мене день народження", – зізнався прикордонник.

Боєць поділився тим, як важко було в полоні, насамперед морально.

"Кожен вечір лягаєш і молишся, думаєш про рідних і близьких. Усім, хто ще в полоні, я бажаю не здаватися і вірити в краще, не боятися і не падати духом", – каже він.

Нагадаємо, 9 червня прессекретар МЗС Олег Ніколенко заявив, що у відомство викликали угорського повіреного через те, що Російська православна церква без погодження передала Будапешту групу українських військовополонених угорського походження із Закарпаття.

За інформацією журналістів, віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн брав активну участь у координації передачі 11 полонених. Він назвав це своїм "людським та патріотичним обов'язком".