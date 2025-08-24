У День Незалежності додому з російського полону повернулися військові та цивільні українці (фото)

Україна і Росія сьогодні провели новий етап обміну полоненими. Серед тих, кого вдалося повернути додому, — бійці ЗСУ, які перебували в полоні ще з 2022 року.

Related video

Додому повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні, повідомив президент України Володимир Зеленський. Зокрема, в Україну повернулися журналіст агентства УНІАН Дмитро Хилюк, захоплений російськими окупантами в березні 2022 року, і мелітопольський журналіст Марк Каліуш, затриманий у серпні 2023 року.

"Обміни тривають. І можливо це завдяки нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України. Нашій команді, яка працює щодня. Партнерам, які допомагають", — зазначив Володимир Зеленський. Також він подякував за допомогу Об'єднаним Арабським Еміратам.

Звільнити з ворожого полону вдалося і військових, і цивільних Фото: Telegram / Zelenskiy Official

Серед звільнених військових є представники практично всіх Сил оборони — територіальної оборони, десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Як уточнили в Головному управлінні розвідки, військовослужбовці, які сьогодні повернулися додому, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський і Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС.

Відомо, що серед звільнених цивільних — медик Сергій Ковальов із батальйону "Госпітальєри", який рятував життя бійців ЗСУ і цивільних під час облоги на заводі "Азовсталь".

Також Фокус писав, що з російського полону повернувся екс-мер Херсона Володимир Миколаєнко. У полоні він перебував понад три роки — росіяни викрали його у квітні 2022 року. Окупанти пропонували співпрацю, але Миколаєнко на це не погодився.

У травні 2025 року з'явилася інформація, що колишній міський голова Херсона ще у 2022-му відмовився від обміну на користь іншого, тяжкохворого полоненого. Після тієї відмови росіяни більше не включали його до списків на обмін.

Нагадаємо також, що екс-голову Херсона Володимира Миколаєнка незаконно утримували у виправній колонії №7 міста Пакіно Володимирської області РФ.

Раніше стало відомо, що під час обміну полоненими 24 липня цього року додому повернувся останній із захисників острова Зміїний.