"Будемо обговорювати непублічно": у Кремлі розповіли про перебіг мирних переговорів між Росією та Україною

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, заявив, що робота між РФ і США щодо "врегулювання українського конфлікту" має вестися в непублічному форматі для досягнення результату. Як триває підготовка до переговорів Путіна і Володимира Зеленського, Пєсков також обрав не відповідати, апелюючи до непублічності, яка нібито може призвести до якогось результату.

Пєскову під час брифінгу російські журналісти нагадали, що російська сторона на переговорах, які відбулися на Алясці між Трампом і Путіним, висловила готовність до компромісів і поступок, про що пізніше заявляв віце-президент США Джей Ді Венс. Пєсков від прямої відповіді ухилився, коли у нього поцікавилися, про які компроміси йдеться, Фокус зібрав, все, що відомо.

"Ще раз, напевно, не зайвим буде повторити, що на Алясці відбулася дуже змістовна, конструктивна, корисна і потрібна розмова... Ми високо оцінюємо результативність цієї розмови", — зазначив прес-секретар Кремля.

Але говорити "про деталі" Дмитро Пєсков не став.

"Вважаємо, що говорити про якісь деталі у відриві від загального контексту і в публічному режимі було б навряд чи корисно для загального результату. Вважаємо, що робота має вестися далі в непублічному форматі. Тільки так можна досягти результату", — повідомив Пєсков.

І за його словами, тема гарантій безпеки "найважливіша у врегулюванні українського конфлікту", але публічна розмова з цього приводу шкідлива для загальної результативності.

"Безумовно, це одна з найважливіших тем у контексті зусиль із пошуку врегулювання. Безумовно, так чи інакше ця тема завжди фігурує в порядку денному здійснюваних контактів. Але ми не хотіли б зараз вести розмову на цю тему в публічному форматі. Вважаємо це некорисним для загальної результативності", — підкреслив Пєсков.

Він також повідомив, що Росія "зберігає налаштованість на врегулювання конфлікту".

"Російська сторона зберігає свій настрій на врегулювання українського конфлікту переважно політико-дипломатичними засобами. Для цього, безумовно, необхідна взаємність із боку України", — пояснив Пєсков, одразу ж заявивши, що керівники переговорних груп РФ і України перебувають на зв'язку, але нових термінів наступного раунду поки немає.

Наостанок Пєсков повідомив, що в Кремлі високо цінують "миротворчі та посередницькі зусилля з боку президента Сполучених Штатів".

"Ми вважаємо, що ці зусилля є дуже важливими і дійсно здатні допомогти у врегулюванні цього складного, давнього і не нами спровокованого конфлікту", — заявив прес-секретар Володимира Путіна.

Нагадаємо, зустріч Путіна і Дональда Трампа на Алясці відбулася 15 серпня. Жодних документів за підсумками саміту підписано не було.

Після саміту на Алясці відбулася зустріч президентів США та України в Білому домі.

А після цих зустрічей президент США Дональд Трамп розкритикував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського, назвавши її "показухою". Він підкреслив, що подібні заяви не мають значення і є лише формальністю.