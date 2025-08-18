На Алясці була катастрофа: чиновники Трампа виглядали наляканими після зустрічі з Путіним, — ЗМІ

Деякі репортери стверджують, що прессекретарка Дональда Трампа Керолайн Лівітт і спеціальний представник Стів Віткофф виглядали "блідими" і помітно нервували після зустрічі російського лідера Володимира Путіна і президента США на Алясці.

Що сталося на зустрічі за зачиненими дверима, на якій були присутні тільки Трамп, Путін і їхні перекладачі, — невідомо. Але тепер усі знають, що був ще запланований обмін подарунками та урочистий обід, який терміново скасували, пише Daily Mail.

Початок зустрічі Трампа і Путіна на Алясці був урочистим. Президент США нагородив росіянина оплесками, потиснув йому руку і прокотив на "Звірі", своєму броньованому лімузині. Усі очікували, що зустріч триватиме близько семи годин, але в підсумку саміт завершився за три. На пресконференції Трамп і Путін не відповіли на жодне запитання від зали, заповненої журналістами з усього світу, і терміново залишили Аляску, знову обмінявшись рукостисканням, яке експерт з мови тіла назвав куди менш дружнім, ніж на початку зустрічі.

Описуючи настрій помічників Трампа, таких як прессекретарка Керолайн Лівітт і спеціальний представник Стів Віткофф, головний кореспондент NBC News у Білому домі Пітер Александер сказав, що їхні "очі були широко розплющені", а самі вони були блідими.

"Мене вразив вираз облич багатьох членів американської делегації", — сказав він. Репортер зазначив, що Лівітт виглядала "напруженою і стривоженою", у той час як Віткофф "увійшов до кімнати, потім швидко вийшов, а потім знову повернувся".

Ведуча MSNBC Антонія Гілтон підтвердила, що Лівітт була "блідою і наляканою" після того, що вона побачила "за зачиненими дверима", коли вийшла із зустрічі Трампа з президентом Росії.

"Багато представників прескорпусу, присутніх там, повідомили протягом кількох хвилин і годин після пресконференції, що бачили членів адміністрації, таких як Керолайн Лівітт, зблідлими, переляканими після того, що вони побачили за зачиненими дверима", — сказала Гілтон у суботньому вечірньому випуску програми MSNBC The Weekend: Primetime.

"Про що це говорить вам?" — запитала вона колишнього посла США в Росії Майкла Макфола, гостя шоу.

"Ми всі маємо бути раді, що не вирушили на Аляску", — відповів Макфол, додавши, що зовнішній вигляд Лівітт після зустрічі Трампа і Путіна "наводить його на думку, що це була більш масштабна катастрофа, ніж та, на яку вони натякають".

А журналістка Жакі Хайнріх із Fox News повідомила, що всі в залі були здивовані, коли Трамп пішов, ігноруючи запитання журналістів. Загалом пресконференція тривала 12 хвилин.

"Нам сказали, що у нас буде можливість поставити запитання обом лідерам після спільної пресконференції, якщо зустріч пройде досить добре, щоб підготувати ґрунт для другої. А президент Трамп сказав, що якщо цього не станеться, він, імовірно, скасує спільну прес-конференцію, просто виступить перед пресою і відправить людей додому. Нічого цього не сталося", — сказала вона.

Гайнріх також повідомила, що під час зустрічі на Алясці сталося багато незвичайного. Наприклад, Путін говорив російською, хоча зазвичай говорив англійською під час подібних зустрічей.

"Путін одразу почав російською, і нам усім довелося надіти навушники і слухати, як він випалює цю тираду про історію російсько-американських відносин", — сказала вона, додавши, що російський лідер повторив фрази про Україну, які покладали на них відповідальність за припинення війни, розв'язаної Росією.

Гайнріх також назвала атмосферу в залі "неприємною".

"Здавалося, що все пройшло не так гладко, і Путін начебто увійшов і накинувся на Трампа, одразу ж висловив те, що хотів сказати, сфотографувався поруч із президентом і потім пішов", — сказала вона.

Вона зазначила, що Трамп напевно не хотів допустити такого розвитку ситуації, що виставило його слабким, тож журналісти чекали на пояснення, яких у підсумку так і не отримали.

Нагадаємо, після від'їзду Путіна і Трампа в одному з готелів Анкориджа було знайдено секретні документи адміністрації президента США. Зокрема, меню їхнього обіду, що не відбувся.

Також експертка з мови тіла розповіла, як змінювалася динаміка зустрічі Путіна і Трампа.