Експертка із мови тіла пояснила, що відбувалося під час зустрічі Трампа і Путіна (відео)

Російський і американський президенти зустрілися вперше з 2018 року. І саміт на Алясці перебував під пильною увагою журналістів, які зафіксували кожен жест Трампа і Путіна.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс вивчила поведінку Дональда Трампа і його взаємодію з Володимиром Путіним, зробивши висновок, що зустріч, яка розпочалася в позитивному руслі, завершилася зім'ято, пише Daily Mail.

Джуді вважає, що Трамп багато спілкувався з Путіним і навіть аплодував йому перед початком їхнього двостороннього саміту. Однак він завдав кремлівському лідеру "удару по самолюбству".

Зустріч почалася позитивно, а Трамп нагадував ведучого ток-шоу, який отримав знаменитого гостя. Він навіть відвіз Путіна до місця зустрічі на військовій базі Елмендорф-Річардсон на своєму "Звірі", броньованому лімузині.

Однак Джеймс зазначає, що тон президента США швидко змінився, коли вони зібралися в кімнаті для офіційних переговорів.

Вона каже, що, коли настав час перейти до справи, Трамп прийняв більш "важку, силову позу".

"Після надмірної сердечності ритуалу привітання похмурий вираз обличчя Трампа і постукування кінчиками пальців одразу ж надали йому жорсткішого і менш оптимістичного вигляду", — зазначає Джеймс.

Вона також сказала, що їхнє останнє рукостискання продемонструвало, як змінювалася динаміка стосунків протягом дня.

"Останнє рукостискання Трампа було точною копією його першого, але з істотною відмінністю", — зазначає Джеймс.

Якщо під час зустрічі Трамп поплескував Путіна по плечу і рукостискання здавалося дуже доброзичливим, то після зустрічі все змінилося.

"Наприкінці потискання руки було таким самим, як і раніше, з піднятим великим пальцем, але водночас із пильним поглядом, і цього разу Трамп швидко відпустив руку Путіна. Не поплескував і не притягував його до себе", — сказала вона.

Раніше, незабаром після приземлення на Алясці в п'ятницю, два світових лідери потиснули один одному руки й обмінялися кількома словами перед переговорами, спрямованими на припинення війни в Україні.

Трамп першим вийшов зі свого літака, стиснувши кулак, перш ніж спуститися довгими сходами і пройти червоною доріжкою, щоб дочекатися виходу Путіна зі свого літака.

Поки Путін здійснював тривалу прогулянку, Трамп плескав у долоні та посміхався — разюче привітання для авторитарного лідера РФ, звинуваченого у вбивствах мирних жителів, від президента США.

Експерт із мови тіла розповіла, як змінювалася динаміка між Путіним і Трампом Фото: Getty Images

Між ними простежувалася дружня атмосфера: вони потиснули один одному руки й обмінялися, судячи з усього, люб'язностями.

Джеймс каже, що оплески президента США порушили чітку хореографію дня.

"Цей жест, здавалося, символізував нагороду і святкування. Як привітання це було справжнім погладжуванням по самолюбству", — сказав Джеймс.

Говорячи про їхнє рукостискання, вона стверджує, що поплескування кулаків і біцепсів Путіна, очевидно, "відновило частину того зв'язку, який пов'язував їх у минулому".

Вони кілька разів стикалися руками, ліктями і спинами, поки йшли разом червоною доріжкою до місця фотосесії перед літаком Air Force One.

Рейчел Скотт, журналістка американського ЗМІ АВС, крикнула Путіну: "Президенте Путін, ви припините вбивати мирних жителів?" На це російський президент вказав на вухо і знизав плечима, даючи зрозуміти, що він не почув або не зрозумів запитання.

Потім Трамп, поклавши руку йому на спину, повів Путіна до президентського лімузина, відомого як "Звір".

Вони разом поїхали до місця зустрічі, присвяченої переговорам про припинення багаторічної війни з Україною.

Коли їх відвозили, через вікна було видно, як вони розмовляють, а на обличчі Путіна сяє широка посмішка.

"Швидкоплинний вираз обличчя Путіна, коли він виїжджав з аеропорту в одній машині з Трампом, резюмував динаміку мови тіла під час першого привітання цих двох чоловіків. Його обличчя розпливлося в променистій, самовдоволеній посмішці, яку він адресував світовій пресі", — додала вона.

Грандіозний проліт літаків B-2 перед зустріччю, схоже, приголомшив Путіна: обидва чоловіки підняли голови до неба.

Цей жест став одночасно привітанням і попередженням про те, що Путін перебуває як гість на суверенній американській землі.

Наприкінці зустрічі Трампа і Путіна з їхніми головними радниками з міжнародних відносин вони визнали, що угоду не було укладено.

Однак вони висловили оптимізм щодо переговорів про припинення війни. Утім, завершення саміту вийшло зім'ятим, Путін і Трамп не спілкувалися з журналістами після зустрічі і не відповідали на запитання. І Трамп полетів до Вашингтона відмовившись від урочистого обіду.

Експерти з національної безпеки попередили, що Трамп уже подарував Путіну "перемогу", запросивши його на територію США вперше за десятиліття і погодившись виключити президента України Володимира Зеленського з переговорів.

Нагадаємо, після зустрічі Путіна і Трампа дочка спецпредставника США з питань України Кіта Келлога обурилася тим, що американських солдатів змусили розстеляти червону килимову доріжку для Путіна.

Також Фокус писав, що перша леді США Меланія Трамп написала Путіну листа, а Дональд Трамп особисто вручив його на зустрічі. Її хвилювало питання викрадених Росією українських дітей.