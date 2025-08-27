"Будем обсуждать непублично": в Кремле рассказали о ходе мирных переговоров между Россией и Украиной

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, заявил, что работа между РФ и США по "урегулированию украинского конфликта" должна вестись в непубличном формате для достижения результата. Как идет подготовка к переговорам Путина и Владимира Зеленского, Песков также выбрал не отвечать, апеллируя к непубличности, которая якобы может привести к какому-то результату.

Пескову во время брифинга российские журналисты напомнили, что российская сторона на состоявшихся на Аляске переговорах между Трампом и Путиным выразила готовность к компромиссам и уступкам, о чем позже заявлял вице-президент США Джей Ди Вэнс. Песков от прямого ответа уклонился, когда у него поинтересовались, о каких компромиссах идет речь, Фокус собрал, все, что известно.

"Еще раз, наверное, не лишним будет повторить, что на Аляске состоялся очень содержательный, конструктивный, полезный и нужный разговор… Мы высоко оцениваем результативность этого разговора", — отметил пресс-секретарь Кремля.

Но говорить "о деталях" Дмитрий Песков не стал.

"Считаем, что говорить о каких-то деталях в отрыве от общего контекста и в публичном режиме было бы вряд ли полезно для общего результата. Полагаем, что работа должна вестись дальше в непубличном формате. Только так можно достичь результата", — сообщил Песков.

И по его словам, тема гарантий безопасности "важнейшая в урегулировании украинского конфликта", но публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности.

"Безусловно, это одна из важнейших тем в контексте усилий по поиску урегулирования. Безусловно, так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов. Но мы не хотели бы сейчас вести разговор на эту тему в публичном формате. Считаем это неполезным для общей результативности", — подчеркнул Песков.

Он также сообщил, что Россия "сохраняет настрой на урегулирование конфликта".

"Российская сторона сохраняет свой настрой на урегулирование украинского конфликта предпочтительно политико-дипломатическими средствами. Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины", - пояснил Песков, тут же заявив, что руководители переговорных групп РФ и Украины находятся на связи, но новых сроков следующего раунда пока нет.

Напоследок Песков сообщил, что в Кремле высоко ценят "миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов".

"Мы считаем, что эти усилия очень важны и действительно способны помочь в урегулировании этого сложного, давнего и не нами спровоцированного конфликта", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Напомним, встреча Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа. Никаких документов по итогам саммита подписано не было.

После саммита на Аляске состоялась встреча президентов США и Украины в Белом доме.

А после этих встреч президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "показухой". Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют значения и являются лишь формальностью.