"Это все показуха": Трамп отреагировал на заявление Лаврова о нелегитимности Зеленского (видео)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "показухой". Он подчеркнул, что подобные заявления не имеют значения и являются лишь формальностью.

По информации из выступления Трампа на заседании американского правительства, журналистка поинтересовалась его мнением относительно последних высказываний Лаврова, который в очередной раз поставил под сомнение легитимность Зеленского. В ответ американский президент отметил:

"Неважно, что они говорят. [...] Это все полная ерунда. Все занимаются позерством, — сказал американский президент. — Стив, у тебя другой ответ?"

"Я согласен с вами, сэр", — ответил Уиткофф.

В общем, Дональд Трамп подчеркнул, что подобные заявления являются лишь демонстративными и не влияют на реальную политику.

Выступление в Белом Доме: какие еще тезисы озвучил Дональд Трамп

Также во время заседания американский лидер заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят собственные средства на войну в Украине и не предоставляют стране финансовую помощь. По его словам, основное финансовое бремя конфликта возлагается на европейских союзников США по НАТО, тогда как Вашингтон сосредотачивается на производстве и поставке военной техники.

Кроме того, Трамп допустил возможность введения санкций и тарифных пошлин против России и Украины в случае отсутствия прогресса в мирных переговорах. По его оценке, в случае продолжения войны ответственность несут президенты обеих воюющих стран, а США могут применить дополнительные экономические ограничения.

Ранее Фокус писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что сейчас переговоры между президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, не запланированы. По его словам, встреча возможна лишь после согласования повестки дня саммита.

Кроме этого, недавно Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ впервые в истории ведет борьбу против всего Запада. Он также пригрозил Европе "большой войной" и сообщил о применении Украины как "ударного механизма".