"Це все показуха": Трамп відреагував на заяву Лаврова про нелегітимність Зеленського (відео)

Президент США Дональд Трамп розкритикував заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про нібито нелегітимність президента України Володимира Зеленського, назвавши її "показухою". Він підкреслив, що подібні заяви не мають значення і є лише формальністю.

Related video

За інформацією з виступу Трампа на засіданні американського уряду, журналістка поцікавилася його думкою щодо останніх висловлювань Лаврова, який вкотре поставив під сумнів легітимність Зеленського. У відповідь американський президент зазначив:

"Неважливо, що вони говорять. […] Це все повна нісенітниця. Усі займаються позерством, – сказав американський президент. – Стіве, в тебе інша відповідь?"

"Я згоден із вами, сер", – відповів Віткофф.

Загалом, Дональд Трамп підкреслив, що подібні заяви є лише демонстративними та не впливають на реальну політику.

Виступ у Білому Домі: які ще тези озвучив Дональд Трамп

Також під час засідання американський лідер заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають власні кошти на війну в Україні та не надають країні фінансову допомогу. За його словами, основний фінансовий тягар конфлікту покладається на європейських союзників США по НАТО, тоді як Вашингтон зосереджується на виробництві та постачанні військової техніки.

Крім того, Трамп допустив можливість введення санкцій і тарифних мит проти Росії та України у разі відсутності прогресу в мирних переговорах. За його оцінкою, у разі продовження війни відповідальність несуть президенти обох воюючих країн, а США можуть застосувати додаткові економічні обмеження.

Раніше Фокус писав, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повідомив, що наразі переговори між президентами Росії та України, Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, не заплановані. За його словами, зустріч можлива лише після погодження порядку денного саміту.

Окрім цього, нещодавно Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ вперше в історії веде боротьбу проти всього Заходу. Він також пригрозив Європі "великою війною" та повідомив про застосування України як "ударного механізму".