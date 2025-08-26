США більше не фінансують війну в Україні, а постачають союзникам зброю, — Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не витрачають власні кошти на війну в Україні та не надають фінансову допомогу країні. За його словами, основний фінансовий тягар конфлікту лежить на європейських союзниках США по НАТО, тоді як Вашингтон зосереджується на виробництві та постачанні військової техніки.

За інформацією з виступу Трампа на засіданні уряду США, американські заводи активно виробляють для НАТО різні види озброєнь, включно з протиповітряними комплексами Patriot, а також іншою оборонною та наступальною технікою. Зокрема, США беруть участь у спробах обмежити воєнні дії в Україні та зупинити вбивства мирного населення, але фінансова допомога здійснюється не через державний бюджет, а через продаж зброї союзникам.

Так, під час засідання Трамп підкреслив, що союзники НАТО прагнуть саме американського військового продукту, оскільки він "є найкращим у світі". Вони мають багато варіантів постачальників, але обирають США, через що американські заводи змушені подвоювати та потроювати обсяги виробництва. Президент також уточнив, що США продають ракети та військову техніку союзникам на мільйони, а в перспективі — на мільярди доларів.

"Ми намагаємося отримати для них якомога більше. Вони хочуть американський продукт. Американська військова продукція є найкращою у світі. У них є багато варіантів, але саме її вони хочуть отримати. Тому заводи подвоюють і потроюють виробництво, де вони виготовляють Patriot та інше, можна сказати, оборонне та наступальне озброєння", — додав він.

Нагадаємо, що в липні 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про укладену угоду з НАТО на постачання американської зброї Україні через альянс. Він також анонсував "важливу" заяву стосовно Росії. За словами Трампа, витрати на цю зброю для України повністю покриватиме НАТО.

Також нещодавно адміністрація президента США схвалила продаж Україні 3 350 керованих авіаційних ракет ERAM, які поставлять на фронт протягом найближчих шести тижнів. Водночас їхнє застосування на полі бою можливе лише за погодженням Пентагону. Пакет озброєнь вартістю 850 млн доларів, переважно фінансований європейськими країнами, відклали до завершення мирних переговорів Трампа з президентами Путіним та Зеленським.

Крім того, Дональд Трамп нещодавно повідомив, що США візьмуть участь у забезпеченні гарантій безпеки, водночас підкресливши, що країна більше не планує фінансово підтримувати Україну.