США больше не финансируют войну в Украине, а поставляют союзникам оружие, — Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят собственные средства на войну в Украине и не оказывают финансовую помощь стране. По его словам, основное финансовое бремя конфликта лежит на европейских союзниках США по НАТО, тогда как Вашингтон сосредотачивается на производстве и поставке военной техники.

По информации из выступления Трампа на заседании правительства США, американские заводы активно производят для НАТО различные виды вооружений, включая противовоздушные комплексы Patriot, а также другую оборонную и наступательную технику. В частности, США участвуют в попытках ограничить военные действия в Украине и остановить убийства мирного населения, но финансовая помощь осуществляется не через государственный бюджет, а через продажу оружия союзникам.

Так, во время заседания Трамп подчеркнул, что союзники НАТО стремятся именно к американскому военному продукту, поскольку он "является лучшим в мире". Они имеют много вариантов поставщиков, но выбирают США, из-за чего американские заводы вынуждены удваивать и утраивать объемы производства. Президент также уточнил, что США продают ракеты и военную технику союзникам на миллионы, а в перспективе — на миллиарды долларов.

"Мы стараемся получить для них как можно больше. Они хотят американский продукт. Американская военная продукция является лучшей в мире. У них есть много вариантов, но именно ее они хотят получить. Поэтому заводы удваивают и утраивают производство, где они изготавливают Patriot и другое, можно сказать, оборонительное и наступательное вооружение", — добавил он.

Напомним, что в июле 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о заключенном соглашении с НАТО на поставку американского оружия Украине через альянс. Он также анонсировал "важное" заявление в отношении России. По словам Трампа, расходы на это оружие для Украины полностью будет покрывать НАТО.

Также недавно администрация президента США одобрила продажу Украине 3 350 управляемых авиационных ракет ERAM, которые поставят на фронт в течение ближайших шести недель. В то же время их применение на поле боя возможно только по согласованию Пентагона. Пакет вооружений стоимостью 850 млн долларов, преимущественно финансируемый европейскими странами, отложили до завершения мирных переговоров Трампа с президентами Путиным и Зеленским.

Кроме того, Дональд Трамп недавно сообщил, что США примут участие в обеспечении гарантий безопасности, одновременно подчеркнув, что страна больше не планирует финансово поддерживать Украину.