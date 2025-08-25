Трамп пообіцяв гарантії безпеки Україні, але заявив про припинення фінансування

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон зробить свій внесок у гарантії безпеки. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати більше не витрачатимуть кошти на підтримку України.

Як повідомляє Радіо Свобода, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий долучитися до гарантій безпеки для України, однак більше не фінансуватиме її напряму.

"Ми не знаємо гарантій безпеки України, бо ми не обговорювали деталі. Але ми зробимо свій внесок. Якщо ми досягнемо угоди — а я думаю, що ми досягнемо — не буде особливих проблем", – сказав Трамп під час розмови з журналістами у Білому домі.

Він наголосив, що основна роль у цьому питанні належатиме європейським партнерам.

"Європа надасть значні гарантії безпеки", – підкреслив президент США.

Окремо Трамп уточнив, що Вашингтон змінив підхід до підтримки Києва.

"США більше не витрачають гроші на Україну", – заявив він, пояснивши, що тепер йдеться про продаж зброї країнам НАТО, які забезпечують нею українську сторону.

У контексті можливої зустрічі президентів України та Росії Дональд Трамп висловив сумнів у її реалізації.

"Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, бо той йому не подобається. Зеленський теж не любить Путіна", – зазначив він.

