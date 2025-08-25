"Хочемо атакувати": Трамп пропонує назвати Міністерство оборони США Міністерством війни (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього назва "Міністерство війни" звучала б краще, ніж "Міністерство оборони", бо Штати мають не лише захищатися, а й атакувати. Також він назвав війну Росії проти України "конфліктом особистостей".

Трамп відповідав на питання журналістів у Білому домі 25 серпня після того, як підписав указ про скасування безготівкової застави для підозрюваних. У своїх відповідях він торкнувся теми бойових дій і заявив, що США зупинили 7 воєн у світі.

Одразу він уточнив, що насправді американці "зупинили 10 воєн", але він не враховує кілька з них. Зокрема американський лідер згадав удари по ядерних об'єктах в Ірані.

При цьому Трамп зізнався, що вважає "Міністерство війни" кращою назвою для відомства, що займається оборонними питаннями.

"Міністерство війни" звучить краще, ніж оборона. Я не хочу бути тільки в обороні. Ми хочемо атакувати теж", — заявив американський президент.

Дональд Трамп заперечив, що любить диктаторів

Також він заявив, що його називають "президентом Європи", і для нього це честь, бо йому подобаються європейці. Крім того, Трамп запевнив, що він не любить диктаторів і сам ним не є.

"Багато людей кажуть, що, можливо, ми любимо диктаторів. Я не люблю диктаторів. Я не диктатор", — сказав президент США журналістам.

Трамп назвав війну в Україні "конфліктом особистостей"

Трамп заявив, що війна між Росією та Україною "виявилася великим конфліктом особистостей", і запевнив, що США збираються зупинити її.

Репортер запитав його думку про те, чому президент РФ Володимир Путін уникає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тому що він його не любить", — відповів Трамп.

Він також зазначив, що США "більше не платять Україні жодних грошей". Крім того, за його словами, гарантії безпеки Києву повинна буде надавати Європа, а Штати залишаться "в позиції резервного варіанту".

"Я не думаю, що у нас виникнуть великі проблеми, якщо ми домовимося", — сказав Дональд Трамп.

Нагадаємо, 23 серпня ЗМІ помітили синці на руці Трампа, приховані під шаром тонального крему. У Білому домі пояснили, що вони з'явилися через те, що президент тисне багато рук.

Американська аналітикиня розвідки Ребекка Коффлер в опублікованій 22 серпня колонці які психологічні прийоми російський президент Володимир Путін використовує проти Дональда Трампа.