"Знає, що провокує": аналітик розкрив психологічні прийоми Путіна, які той використовує щодо Трампа

Лідер Кремля Володимир Путін застосовує низку психологічних прийомів, аби завести переговори у глухий кут, однак при цьому уникнути гніву президента США Дональда Трампа. У лідера США є підстави, щоб гніватися на Путіна, і російський президент це усвідомлює.

Переговори, які нещодавно відбулися на Алясці між двома лідерами, і те, що Путін фактично відкинув усі пропозиції США, ЄС та Володимира Зеленського, спричинять те, що Трамп рано чи пізно захоче "закрутити гайки" і діяти рішучіше. Президент США не з тих, "хто хоче виглядати невдахою", пише американська аналітикиня розвідки Ребекка Коффлер у колонці The Telegraph.

"Але Путін, найімовірніше, врахував це у своїх розрахунках. Він знає, що випробовує терпіння Трампа", — зазначила аналітикиня.

Коффлер вважає, що найімовірнішою метою Путіна є утримання Трампа "у грі", якомога довше. Це він робить з ціллю відтермінувати негативні наслідки, як-от вторинні санкції, допоки триватимуть зусилля Кремля щодо того, аби виснажити Україну та примусити Київ капітулювати.

Які прийоми застосовує Путін у взаємодії з Трампом

Путін, бувши свого часу агентом-розвідником КДБ, володіє низкою психологічних прийомів, які може застосовувати у взаємодії з Трампом. Аналітикиня виокремлює наступні прийоми:

лестощі. Путін ніколи не висловлювався негативно про Трампа, натомість описуючи його як "розумного" та "прагматичного" лідера. Чергові лестощі пролунали від нього 22 серпня, коли він заявив, що після зустрічі з Трампом на Алясці "з'явилося світло у кінці тунелю";

рефлексивний контроль. Аби виграти час, Путін може застосовувати техніку рефлексивного контролю, розроблену для маніпулювання сприйняттям реальності опонента. Путін підлаштовує слова та дії так, щоб для Трампа вони виглядали переконливо та цікаво;

принципи дзюдо. Путін, маючи "чорний пояс" з дзюдо, яке опирається більше на психічне маніпулювання суперником, використовує принципи у взаємодії з Трампом, зокрема виведення суперника з рівноваги.

Аналітикиня попереджає: Путін, ймовірно, почув "завуальовану погрозу" Трампа, висловлену напередодні, і заздалегідь планує наперед свої дії. Зокрема він може повернути деяких українських дітей у відповідь на лист Меланії Трамп чи знайти іншу "тактику затягування".

Нагадаємо, 22 серпня у Politico розповіли, Україна може бути змушена погодитися на угоду на умовах Кремля.

Також Дональд Трамп 21 серпня заявляв, що обере іншу тактику, якщо мир в Україні не настане.