РФ намагається завершити війну, розпочату "проти народу Донбасу", — Путін

Російський президент поїхав на зустріч у закрите місто атомників Саров, де прокоментував недружню політику заходу щодо РФ і можливе завершення війни в Україні.

Related video

Так, Володимир Путін заявив, що Росія робить усе, щоб припинити війну, розпочату 2014 року "проти населення Донбасу". За його словами, західні країни стверджують, що війну розв'язала Росія, але це неправда. Про анексію українського Криму він не згадував, повідомляє "КоммерсантЪ".

Зазначається, що кремлівський лідер поїхав до Сарова в Російський федеральний ядерний центр і зустрівся з молодими співробітниками підприємств атомної галузі. Але атомною галуззю заяви Путіна не обмежилися. Після саміту на Алясці, де він зустрічався з Дональдом Трампом, російський президент повідомив, зокрема, що після повернення президента США Дональда Трампа до Білого дому у відносинах Росії та Америки "з'явилося світло в кінці тунелю".

"Я дуже розраховую на те, що перші кроки, які було зроблено, — це тільки початок повномасштабного відновлення наших відносин", — сказав Путін, повідомивши, що водночас процес залежить не тільки від Росії, а й від її західних партнерів, оскільки Сполучені штати теж мають низку зобов'язань, зокрема й у межах військового блоку НАТО.

Але наступні кроки в процесі залежать від Трампа.

"Я впевнений, що лідерські якості чинного президента Трампа є гарною запорукою того, що наші відносини будуть відновлюватися, і сподіваюся, що наша спільна робота на цьому майданчику збережеться", — додав Путін.

Також він повідомив, що "недружніх країн" у РФ немає, але є "недружні еліти в деяких країнах", які й займаються "пропагандою".

"Там (у країнах із недружньою елітою — ред.), звісно, пропаганда працює, мізки промивають, кажуть про те, що ми розпочали війну, забуваючи про те, що вони самі розпочали війну 2014 року, коли почали використовувати танки й авіацію проти мирного населення Донбасу. Ось тоді почалася війна, а ми робимо все для того, щоб її припинити", — повідомив Путін, зазначивши, що збереження суверенітету дуже важливе для Росії, оскільки з його зникненням країна припинить існування. І при цьому країни Західної Європи, за словами Путіна, наразі "фактично позбавлені суверенітету".

Про анексію Криму і про плани на зустріч і переговори з президентом України Володимиром Зеленським Путін не говорив.

Нагадаємо, раніше 22 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що впродовж найближчих двох тижнів стане зрозуміло, в якому напрямку розвиватиметься ситуація на фронті. І згодом стане зрозуміло, чи запровадить Вашингтон масштабні санкції проти Москви.

Раніше Фокус писав, що наступний крок у мирному процесі, за задумом президента США Дональда Трампа, має відбутися без його безпосередньої участі.