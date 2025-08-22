РФ пытается завершить войну, начатую "против народа Донбасса", — Путин

Российский президент поехал на встречу в закрытый город атомщиков Саров, где прокомментировал недружественную политику запада в отношении РФ и возможное завершение войны в Украине.

Так, Владимир Путин заявил, что Россия делает все, чтобы прекратить войну, начатую в 2014 году "против населения Донбасса". По его словам, западные страны утверждают, что войну развязала Россия, но это неправда. Об аннексии украинского Крыма он не упоминал, сообщает "КоммерсантЪ".

Отмечается, что кремлевский лидер поехал в Саров в Российский федеральный ядерный центр и встретился с молодыми сотрудниками предприятий атомной отрасли. Но атомной отраслью заявления Путина не ограничились. После саммита на Аляске, где он встречался с Дональдом Трампом, российский президент сообщил, среди прочего, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом в отношениях России и Америки "появился свет в конце тоннеля".

"Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны — это только начало полномасштабного восстановления наших отношений", — сказал Путин, сообщив, что при этом процесс зависит не только от России, но и от ее западных партнеров, поскольку Соединенные штаты тоже имеют ряд обязательств, в том числе и в рамках военного блока НАТО.

Но следующие шаги в процессе зависят от Трампа.

"Я уверен, что лидерские качества действующего президента Трампа являются хорошим залогом того, что наши отношения будут восстанавливаться, и надеюсь, что наша совместная работа на этой площадке сохранится", — добавил Путин.

Также он сообщил, что "недружественных стран" у РФ нет, но есть "недружественные элиты в некоторых странах", которые и занимаются "пропагандой".

"Там (в странах с недружественной элитой - ред.), конечно, пропаганда работает, мозги промывают, говорят о том, что мы начали войну, забывая о том, что они сами начали войну в 2014 году, когда начали использовать танки и авиацию против мирного населения Донбасса. Вот тогда началась война, а мы делаем все для того, чтобы ее прекратить", - сообщил Путин, отметив, что сохранение суверенитета очень важно для России, поскольку с его исчезновением страна прекратит существование. И при этом страны Западной Европы, по словам Путина, в настоящее время "фактически лишены суверенитета".

Об аннексии Крыма и о планах на встречу и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским Путин не говорил.

Напомним, ранее 22 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на фронте. И впоследствии станет понятно, введет ли Вашингтон масштабные санкции против Москвы.

Ранее Фокус писал, что следующий шаг в мирном процессе, по замыслу президента США Дональда Трампа, должен состояться без его непосредственного участия.