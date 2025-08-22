Трамп анонсировал "важное решение" по Украине и снова дал Путину две недели (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших двух недель станет понятно, в каком направлении будет развиваться ситуация на фронте. Отдельно лидер Белого дома отметил, что впоследствии станет понятно, введет ли Вашингтон масштабные санкции против Москвы.

22 августа президент США Дональд Трамп дал пресс-конференцию в Белом доме, во время которой комментировал ситуацию в Украине и недавний удар по американскому предприятию в Мукачево. Фокус внимательно следил за конференцией.

Дональд Трамп знает, что ВС РФ нанесли ракетный удар по американскому предприятию на Закарпатье.

Репортер поинтересовалась, обсуждал ли он с Владимиром Путиным недавний массовый обстрел Украины, во время которого был разрушен завод в Мукачево.

"Да, я прямо сказал, что очень этим недоволен", — подчеркнул Трамп.

Комментируя дальнейшие шаги, Трамп подчеркнул, что окончательное решение будет принято в ближайшее время. "В течение следующих двух недель мы поймем, в каком направлении это пойдет", — сказал он.

"Я приму очень важное решение через две недели, если война в Украине не будет урегулирована. Мы увидим, будем ли вводить масштабные санкции или ничего не будем делать", — сказал президент США.

Он также подчеркнул, что готов действовать решительно.

"Я пойду одним путем или другим. Через две недели мы это выясним", — отметил Трамп.

На вопрос журналистов, сколько времени он готов дать российскому лидеру, президент США ответил коротко: "Несколько недель".

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае его избрания урегулировал бы войну между Россией и Украиной "за очень короткое время". В то же время он критиковал администрацию Джо Байдена за многомиллиардную военную помощь Киеву, подчеркивая необходимость сосредоточиться на внутренних проблемах США.

