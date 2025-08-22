Трамп анонсував "важливе рішення" по Україні та знову дав Путіну два тижні (відео)

Президент США Дональд Трамп заявив, що протягом найближчих двох тижнів стане зрозуміло, в якому напрямку розвиватиметься ситуація на фронті. Окремо лідер Білого дому наголосив, що згодом стане зрозуміло, чи запровадить Вашингтон масштабні санкції проти Москви.

22 серпня президент США Дональд Трамп дав пресконференцію у Білому домі, під час якої коментував ситуацію в Україні та нещодавній удар по американському підприємству у Мукачеві. Фокус уважно стежив за конференцією.

Дональд Трамп знає, що ЗС РФ завдали ракетного удару по американському підприємству на Закарпатті.

Репортерка поцікавилась, чи обговорював він із Володимиром Путіним нещодавній масовий обстріл України, під час якого було зруйновано завод у Мукачеві.

"Так, я прямо сказав, що дуже цим незадоволений", — наголосив Трамп.

Коментуючи подальші кроки, Трамп наголосив, що остаточне рішення буде ухвалене найближчим часом. "Протягом наступних двох тижнів ми зрозуміємо, в якому напрямку це піде", – сказав він.

"Я прийму дуже важливе рішення через два тижні, якщо війна в Україні не буде врегульована. Ми побачимо, чи запроваджуватимемо масштабні санкції, чи нічого не робитимемо", – сказав президент США.

Він також підкреслив, що готовий діяти рішуче.

"Я піду одним шляхом чи іншим. За два тижні ми це з’ясуємо", – зазначив Трамп.

На запитання журналістів, скільки часу він готовий дати російському лідеру, президент США відповів коротко: "Кілька тижнів".

