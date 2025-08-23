"Знает, что провоцирует": аналитик раскрыл психологические приемы Путина, которые тот использует в отношении Трампа

Лидер Кремля Владимир Путин применяет ряд психологических приемов, чтобы завести переговоры в тупик, однако при этом избежать гнева президента США Дональда Трампа. У лидера США есть основания, чтобы гневаться на Путина, и российский президент это осознает.

Переговоры, которые недавно состоялись на Аляске между двумя лидерами, и то, что Путин фактически отверг все предложения США, ЕС и Владимира Зеленского, приведут к тому, что Трамп рано или поздно захочет "закрутить гайки" и действовать решительнее. Президент США не из тех, "кто хочет выглядеть неудачником", пишет американский аналитик разведки Ребекка Коффлер в колонке The Telegraph.

"Но Путин, скорее всего, учел это в своих расчетах. Он знает, что испытывает терпение Трампа", — отметила аналитик.

Коффлер считает, что наиболее вероятной целью Путина является удержание Трампа "в игре", как можно дольше. Это он делает с целью отсрочить негативные последствия, например вторичные санкции, пока будут продолжаться усилия Кремля по тому, чтобы истощить Украину и заставить Киев капитулировать.

Какие приемы применяет Путин во взаимодействии с Трампом

Путин, будучи в свое время агентом-разведчиком КГБ, обладает рядом психологических приемов, которые может применять во взаимодействии с Трампом. Аналитик выделяет следующие приемы:

лесть. Путин никогда не высказывался негативно о Трампе, вместо этого описывая его как "умного" и "прагматичного" лидера. Очередная лесть прозвучала от него 22 августа, когда он заявил, что после встречи с Трампом на Аляске "появился свет в конце тоннеля";

рефлексивный контроль. Чтобы выиграть время, Путин может применять технику рефлексивного контроля, разработанную для манипулирования восприятием реальности оппонента. Путин подстраивает слова и действия так, чтобы для Трампа они выглядели убедительно и интересно;

принципы дзюдо. Путин, имея "черный пояс" по дзюдо, которое опирается больше на психическое манипулирование соперником, использует принципы во взаимодействии с Трампом, в частности выведение соперника из равновесия.

Аналитик предупреждает: Путин, вероятно, услышал "завуалированную угрозу" Трампа, высказанную накануне, и заранее планирует заранее свои действия. В частности он может вернуть некоторых украинских детей в ответ на письмо Мелании Трамп или найти другую "тактику затягивания".

