Выберет другую тактику: Трамп сказал, что будет, если мир в Украине не наступит (видео)

Также президент США отвесил неожиданный комплимент Владимиру Зеленскому, сообщив, что он "борется, как может".

Свои заявления президент США Дональд Трамп сделал в прямом эфире радиопрограммы консервативного ведущего Тодда Старнса.

Трамп обсудил с Тоддом Старнсом войну в Украине

"Мы узнаем в течение двух недель, будет ли мир в Украине. После этого, возможно, придется выбрать другую тактику", — сказал Трамп, повторив свою обычную сентенцию о том, что каждую неделю "погибают много солдат". Также он не уточнил, кого именно будет касаться "новая тактика" и будет ли он оказывать давление на Владимира Путина.

Далее ведущий снова поднял тему костюма Зеленского. На встречу в Белый дом, напомним, президент Украины пришел в костюме, чему Трамп был очень рад.

"Зеленский выглядел очень хорошо. Он борется как может. Это тяжелая война", — сказал Трамп.

В этой же программе Трамп заявил, что в ночь на 22 августа пойдет патрулировать улицы Вашингтона вместе с Нацгвардией.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, что после саммитов на Аляске и в Вашингтоне существует высокая вероятность, что встреча в трехстороннем формате между президентами Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится до конца августа.

При этом аналитики CNN 20 августа писали, что, по их мнению, Путин не встретится с Зеленским ни в ближайшее время, ни когда-либо, потому что российский диктатор считает Украину "неотъемлемой частью России" и хочет полной капитуляции Киева.