"Высокая вероятность": нардеп ответил, когда состоится встреча Зеленского, Трампа и Путина

По мнению народного депутата Федора Вениславского, после саммитов на Аляске и в Вашингтоне существует высокая вероятность, что встреча в трехстороннем формате между президентами Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоится до конца августа.

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вениславский сказал в эфире "Эспрессо", что в первую очередь во время мирных переговоров необходимо добиться остановки боевых действий. На его взгляд, лучшим вариантом была бы встреча трех президентов с участием также лидеров европейских стран.

Вениславский отметил, что перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп анонсировал определенный порядок переговоров: первая встреча в формате Путин-Трамп, вторая в формате Трамп-Зеленский, и третий саммит уже должен состояться с участием Зеленского, Путина и Трампа.

"Я думаю, что как раз где-то до конца этого месяца, до конца августа, в течение следующих 10 дней, у нас есть достаточно высокая вероятность, что такая встреча состоится", — сказал народный депутат.

Относительно того, удастся ли сторонам достичь договоренностей, Вениславский отметил, что сейчас позиции Украины и РФ "несколько отличаются от последовательности действий". Если украинская сторона и президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорят, что для ведения мирных переговоров и обсуждения формата мирного соглашения нужно остановить боевые действия, то российская сторона и Владимир Путин наоборот хотят сначала подписать документы, а потом прекращать огонь.

"Очень сложно говорить о каких-то уступках, компромиссах, когда идут перманентные боевые действия или постоянные боевые действия, и та или иная территория, мы видим по сводкам нашего Генерального штаба и Института изучения войны, периодически те или иные населенные пункты переходят то под контроль российской оккупационной вооруженной машины, то под контроль наших Вооруженных сил", — отметил Федор Вениславский.

По его словам, украинская сторона на мирных переговорах будет добиваться остановки боевых действий, а потом уже будут рассматриваться требования Киева и Москвы для завершения войны. Вениславский отметил, что озвученные Кремлем условия являются неприемлемыми ни для Украины, ни для европейских и американских партнеров, что было озвучено во время встречи Зеленского и Трампа.

"Но посмотрим, в ближайшее время, я думаю, все прояснится и мы будем иметь более четкую картину того, как будет дальше происходить развитие событий", — сказал Вениславский.

Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: что известно

Напомним, издание SkyNews 19 августа предполагало, что встреча Зеленского, Трампа и Путина может состояться в Риме. По данным инсайдеров журналистов, за это выступают президенты Украины и США. При этом, по словам источников, российская сторона отдает предпочтение Женеве, которую предлагает также президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также 19 августа выразил готовность провести встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина в Беларуси Александр Лукашенко.

Аналитики CNN 20 августа писали, что, по их мнению, Путин не встретится с Зеленским ни в ближайшее время, ни когда-либо, потому что российский диктатор считает Украину "неотъемлемой частью России" и хочет полной капитуляции Киева.