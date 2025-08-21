"Висока ймовірність": нардеп відповів, коли відбудеться зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

На думку народного депутата Федіра Веніславського, після самітів на Алясці й у Вашингтоні існує висока ймовірність, що зустріч у тристоронньому форматі між президентами Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбудеться до кінця серпня.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Веніславський сказав в ефірі "Еспресо", що найперше під час мирних переговорів необхідно домогтися зупинки бойових дій. На його погляд, найкращим варіантом була б зустріч трьох президентів за участі також лідерів європейських країн.

Веніславський зазначив, що перед зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп анонсував певний порядок перемовин: перша зустріч у форматі Путін-Трамп, друга у форматі Трамп-Зеленський, і третій саміт вже має відбутися за участі Зеленського, Путіна і Трампа.

"Я думаю, що якраз десь до кінця цього місяця, до кінця серпня, протягом наступних 10 днів, в нас є достатньо висока ймовірність, що така зустріч відбудеться", — сказав народний депутат.

Щодо того, чи вдасться сторонам досягти домовленостей, Веніславський зазначив, що наразі позицій України та РФ "дещо відрізняються від послідовності дій". Якщо українська сторона і президент України Володимир Зеленський постійно говорять, що для ведення мирних перемовин і обговорення формату мирної угоди потрібно зупинити бойові дії, то російська сторона і Володимир Путін навпаки хочуть спершу підписати документи, а потім припиняти вогонь.

"Дуже складно говорити про якісь поступки, компроміси, коли йдуть перманентні бойові дії чи постійні бойові дії, і та чи інша територія, ми бачимо за зведеннями нашого Генерального штабу й Інституту вивчення війни, періодично ті чи інші населені пункти переходять то під контроль російської окупаційної збройної машини, то під контроль наших Збройних сил", — зазначив Федір Веніславський.

За його словами, українська сторона на мирних переговорах буде домагатися зупинення бойових дій, а потім уже будуть розглядатися вимоги Києва та Москви для завершення війни. Веніславський зазначив, що озвучені Кремлем умови є неприйнятними ані для України, ані для європейських й американських партнерів, що було озвучено під час зустрічі Зеленського і Трампа.

"Але подивимось, найближчим часом, я думаю, все проясниться і ми будемо мати чіткішу картину того, як буде далі відбуватися розвиток подій", — сказав Веніславський.

Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і Путіна: що відомо

Нагадаємо, видання SkyNews 19 серпня припускало, що зустріч Зеленського, Трампа та Путіна може відбутися в Римі. За даними інсайдерів журналістів, за це виступають президенти України та США. При цьому, за словами джерел, російська сторона віддає перевагу Женеві, яку пропонує також президент Франції Емманюель Макрон.

Також 19 серпня висловив готовність провести зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна у Білорусі Олександр Лукашенко.

Аналітики CNN 20 серпня писали, що, на їхню думку, Путін не зустрінеться з Зеленським ані найближчим часом, ані будь-коли, бо російський диктатор вважає Україну "невід'ємною частиною Росії" та хоче повної капітуляції Києва.