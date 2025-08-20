Только капитуляция: почему Путин не встретится с Зеленским ни сегодня, ни в будущем, — CNN

Белый дом пытается устроить двустороннюю встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина, при этом не учитывая реальное отношение главы Кремля к украинцам. Россияне предлагали даже "фантастическую" встречу в Москве. Впрочем аналитик CNN обратил внимание на мировоззрение Путина, которое не дает надежды, что контакт состоится.

После визита Зеленского в Вашингтон представители Кремля говорили о "повышении уровня делегаций", о сложных переговорах и о дополнительных условиях в отношении россиян в Украине, объясняется в статье CNN. Проанализировав последние события и позицию Путина, аналитик сделал вывод, что глава Кремля не встретится с Зеленским ни в ближайшее время, ни когда-либо.

CNN собрало серию заявлений Москвы и отметило, что не стоит удивляться разнообразным условиям и требованиям, которые звучат ежедневно со стороны чиновников РФ. По мнению представительницы аналитического центра Chatham House Арины Луцевич, этому не стоит удивляться, поскольку озвучивается закономерный ответ на предположение, что Путин когда-то согласится на какие-то разговоры с Зеленским.

"На кремлевском языке это означает, что они отнюдь не готовы с этим согласиться. И это не должно удивлять", — привело медиа мнение Луцевича.

В статье объясняется, что Путин считает Украину "неотъемлемой частью России", а ее отделение — "исторической ошибкой". Аналитик считает, что глава Кремля будет считать большой неудачей, если ему придется встретиться с президентом Украины, которого он считает "шуткой из страны, которой не существует".

Еще одна причина невозможности встречи — работа российской пропаганды, которая привыкла говорить, что Украина — это якобы "марионетка Запада", а потому Путину не нужно видеться с "нелегитимным лицом".

Впрочем, в статье CNN уточняется, что существует единственный вариант, когда глава Кремля встретится с украинским президентом. Речь идет о выполнении ключевых требований Москвы и полной капитуляции Киева с отказом от территории, власти, закона. При этом россияне надеются, что для получения желаемого результата им достаточно контактировать исключительно с Дональдом Трампом.

"У Путина нет оснований соглашаться на этом этапе. Если давление Трампа на Зеленского еще не дало желаемых результатов, Москва всегда может воспользоваться военной силой. Единственным неопределенным моментом для России на данный момент является то, кого Трамп обвинит, когда эти последние мирные усилия потерпят неудачу", — подытожило CNN.

Отметим, днем 20 августа медиа Politico сообщило о возможности встречи Зеленского и Путина в Будапеште. При этом указывалось, что встреча будет трехсторонней, поскольку в ней будет участвовать Трамп. О том, что событие может состояться, свидетельствуют подготовительные рабочие секретной службы Белого дома, говорится в статье. В то же время медиа объяснило, что Украина вряд ли согласится на Будапешт, поскольку именно здесь заключили Будапештский меморандум, который лишил ее ядерного оружия и сделал жертвой агрессии РФ.

Напоминаем, днем 20 августа появилось заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, который говорил не о встрече Зеленского и Путина, а о гарантиях безопасности, на которые может побриться Кремль.