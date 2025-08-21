Вибере іншу тактику: Трамп сказав, що буде, якщо мир в Україні не настане (відео)

Також президент США відважив несподіваний комплімент Володимиру Зеленському, повідомивши, що він "бореться, як може".

Свої заяви президент США Дональд Трамп зробив у прямому ефірі радіопрограми консервативного ведучого Тодда Старнса.

Трамп обговорив із Тоддом Старнсом війну в Україні

"Ми дізнаємося протягом двох тижнів, чи буде мир в Україні. Після цього, можливо, доведеться вибрати іншу тактику", — сказав Трамп, повторивши свою звичайну сентенцію про те, що щотижня "гине багато солдатів". Також він не уточнив, кого саме стосуватиметься "нова тактика" і чи чи буде він чинити тиск на Володимира Путіна.

Далі ведучий знову порушив тему костюма Зеленського. На зустріч у Білий дім, нагадаємо, президент України прийшов у костюмі, чому Трамп був дуже радий.

"Зеленський виглядав дуже добре. Він бореться як може. Це важка війна", — сказав Трамп.

У цій же програмі Трамп заявив, що в ніч на 22 серпня піде патрулювати вулиці Вашингтона разом із Нацгвардією.

Нагадаємо, нардеп Федір Веніславський заявив, що після самітів на Алясці та у Вашингтоні існує висока ймовірність, що зустріч у тристоронньому форматі між президентами Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбудеться до кінця серпня.

Водночас аналітики CNN 20 серпня писали, що, на їхню думку, Путін не зустрінеться із Зеленським ні найближчим часом, ні будь-коли, тому що російський диктатор вважає Україну "невід'ємною частиною Росії" і хоче повної капітуляції Києва.