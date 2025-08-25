"Хотим атаковать": Трамп предлагает назвать Министерство обороны США Министерством войны (видео)

Президент США Дональд Трамп заявил, что для него название "Министерство войны" звучало бы лучше, чем "Министерство обороны", потому что Штаты должны не только защищаться, но и атаковать. Также он назвал войну России против Украины "конфликтом личностей".

Трамп отвечал на вопросы журналистов в Белом доме 25 августа после того, как подписал указ об отмене безналичного залога для подозреваемых. В своих ответах он затронул тему боевых действий и заявил, что США остановили 7 войн в мире.

Сразу он уточнил, что на самом деле американцы "остановили 10 войн", но он не учитывает несколько из них. В частности американский лидер упомянул удары по ядерным объектам в Иране.

При этом Трамп признался, что считает "Министерство войны" лучшим названием для ведомства, занимающегося оборонными вопросами.

"Министерство войны" звучит лучше, чем оборона. Я не хочу быть только в обороне. Мы хотим атаковать тоже", — заявил американский президент.

Дональд Трамп отрицает, что любит диктаторов

Также он заявил, что его называют "президентом Европы", и для него это честь, потому что ему нравятся европейцы. Кроме того, Трамп заверил, что он не любит диктаторов и сам им не является.

"Многие люди говорят, что, возможно, мы любим диктаторов. Я не люблю диктаторов. Я не диктатор", — сказал президент США журналистам.

Трамп назвал войну в Украине "конфликтом личностей"

Трамп заявил, что война между Россией и Украиной "оказалась большим конфликтом личностей", и заверил, что США собираются остановить ее.

Репортер спросил его мнение о том, почему президент РФ Владимир Путин избегает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Потому что он его не любит", — ответил Трамп.

Он также отметил, что США "больше не платят Украине никаких денег". Кроме того, по его словам, гарантии безопасности Киеву должна будет предоставлять Европа, а Штаты останутся "в позиции резервного варианта".

"Я не думаю, что у нас возникнут большие проблемы, если мы договоримся", — сказал Дональд Трамп.

Напомним, 23 августа СМИ заметили синяки на руке Трампа, скрытые под слоем тонального крема. В Белом доме объяснили, что они появились из-за того, что президент жмет много рук.

Американский аналитик разведки Ребекка Коффлер в опубликованной 22 августа колонке какие психологические приемы российский президент Владимир Путин использует против Дональда Трампа.