США схвалили продаж Україні понад 3000 авіаційних ракет збільшеної дальності: однак є нюанс

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Україні 3 350 керованих авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), які поставлять на фронт упродовж найближчих кількох тижнів. Однак є один нюанс щодо їх застосування на полі бою.

Застосування ракет ERAM, радіус дальності яких сягає від 240 до 450 кілометрів, потребуватиме погодження з Пентагоном, як і далекобійних ракет ATACMS. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Зазначається, що продаж авіаційних ракет ERAM для України адміністрація Дональда Трампа ухвалила цього тижня, а упродовж шести тижнів їх мають поставити на фронт.

Натомість пакет озброєнь вартістю 850 мільйонів доларів, що переважно фінансують країни Європи, відклали до завершення мирних переговорів Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським.

Також у WSJ додали, що Україна зможе застосовувати ракети ERAM тільки з погодження Пентагону. Міністр оборони США Піт Гегсет надає зокрема дозволи на удари далекобійною зброєю по території Росії.

Офіційно у США не оголошували про плани щодо постачання цих ракет.

Що відомо про ракети Extended Range Attack Munition

Про те, що США ведуть розробку для України керованого авіаційного боєприпасу Extended Range Attack Munition, стало відомо ще у липні 2024 року. Про це писало видання Defence Express.

Фахівці зазначали, що ракету можна описати як "гібрид керованої авіабомби та малогабаритної крилатої ракети", на що вказують характеристики американської розробки.

Основні характеристики цього озброєння, про які розповідали експерти:

проєктний показник дальності польоту — 250 морських миль, або 463 кілометри;

швидкість польоту — 763 км/год;

бойова частина масою 260 кілограмів.

Окрім цього, американські проєктувальники закладали у характеристики точність влучання до 10 метрів, а також здатність системи наведення працювати в умовах протидії засобів радіоелектронної боротьби ворога.

