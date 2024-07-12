Як нові боєприпаси ERAM підсилять українську авіацію: ключові особливості розробки

Українські Сили оборони можуть отримати нову далекобійну зброю, що дозволить розширити можливості для ударів наземних цілей. Фокус зібрав, що відомо, про перспективну розробку.

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Сполучені Штати ведуть розробку нового високоточного боєприпасу в інтересах України під назвою ERAM — Extended-Range Attack Munition. Нова зброя може поповнити арсенал українських літаків.

Українська армія може отримати новий керований авіаційний боєприпас, який матиме дальність щонайменше 250 миль або 463 км. Вперше Повітряні сили опублікували запит на інформацію у січні 2023 року. Тоді вони хотіли отримати недорогий боєприпас повітряного запуску. Інтерес проявило 16 компаній, які не називалися.

Проте 10 липня стало відомо, що боєприпас збільшеної дальності буде розроблено для України.

"Цей боєприпас має ключове значення для прискорення спроможності України ефективно задовольняти потреби військових і забезпечує доступну масову зброю для масового виробництва", — йдеться в документі.

Які характеристики матиме ERAM

Відомі мінімальні вимоги до боєприпасу, які були опубліковані в січні:

маса бойової частини — 260 кг;

дальність польоту до 250 морських миль (463 км);

швидкість польоту — 763 км/год;

точність до 10 метрів й здатність уражати цілі під дією РЕБ.

Який літак може стати носієм ERAM

Наразі невідомо, який літак у складі Повітряних сил може стати носієм майбутнього боєприпасу. Проте можна допустити два варіанти — західний F-16 або радянські платформи. Якщо радянські літаки, то можна відштовхнутися від високоточних JDAM-ER, носіями яких стали Су-27 та МіГ-29.

JDAM на борту винищувача Су-27 Фото: Командування повітряних сил ЗСУ

Бо ERAM частково схожий на JDAM з різницею у тому, що перший матиме силову установку для досягнення високої дальності польоту та швидкості. До того ж на The War Zone пишуть, що радянські винищувачі отримали планшети, які дозволяють керувати західною зброєю.

Які в США є розробки, що підпадають під вимоги США

Корпорація Boeing має проєкт PJDAM. По суті це гібрид бомби та крилатої ракети. В основі лежить 500-фунтова авіабомба, система наведення, накладний фюзеляж і реактивний двигун Kratos-TDI-J85. Силова установка має вагу близько 20 кг, що робить рішення дешевшим та ефективним. Очікується, що PJDAM зможе уражати тоді не тільки статичні наземні цілі, але й рухомі морські також. При цьому P-JDAM буде сумісним зі всіма видами авіаційного палива комерційного та військового призначення.

Powered JDAM від Boeing

Іншим претендентом на виробництво є компанія RTX. Вони працюють над плануючою бомбою AGM-154 Joint Stand-OFF Weapon (JSOW). Офіційно заявлено, що боєприпас планується інтегрувати на винищувач F-35C. Існує кілька варіантів снаряда JSOW-A та JSOW-C. Перша має всередині фугасну бомбу BLU-111/B. Він буде корисний для ураження піхоти, легких транспортних засобів та відкритих майданчиків зі зброєю. Друга версія JSOW-C — це бетонобійна бомба, яка завдяки спеціальній бойовій частині BROACH.

Момент ураження JSAW

BROACH — це фактично кілька вибухових речовин, складених разом. Перша бойова частина важить 100 кг й пристосована для пробиття залізобетону, а друга у 145 кг має детонатор із затримкою, щоб знищити вже все всередині цілі.

Як ERAM підсилять Україну

Зараз Україна має кілька засобів повітряного базування — це ракети Storm Shadow, авіабомби JDAM-ER, AASM Hammer та інші ракети по типу HARM. Українські льотчики завдяки ERAM зможуть розширити свої можливості у завданні далекобійних ударів. Також військові менше ризикуватимуть життям, бо вони запускатимуть нові боєприпаси з більшої відстані, щоб їх не виявила російська ППО.

Українські льотчики завдяки ERAM зможуть розширити свої можливості у завданні далекобійних ударів

В лютому командувач Обʼєднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв ще в лютому заявив, що Україна отримає прибуття ракет класу "повітря-земля" з дальністю 300-500 км разом із західними F-16. Проте невідомо, чи малися на увазі ERAM. Не менш важливим для України є можливості у виробництві боєприпасів. Попередньо ERAM мають виробляти 1000 боєприпасів на два роки.