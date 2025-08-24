Пентагон кілька місяців блокує використання Україною далекобійних ракет для ударів углиб Росії, — WSJ

Пентагон уже упродовж кількох місяців блокує дозвіл на використання Україною ракет великої дальності для ударів углиб території Росії. Україна намагалася запустити по РФ американські тактичні ракетні комплекси великої дальності ATACMS, однак отримала відмову.

Блокуючи дозвіл на удари далекобійною зброєю по глибокому тилу Росії, США обмежують у такий спосіб Київ від застосування потужної ефективної зброї у боротьбі з ворогом. Про це повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на заяви кількох американських чиновників.

З кінця весни процедура схвалення, яка відбувається на високому рівні Міністерства оборони США, завадила Україні запускати будь-які армійські тактичні ракетні системи далекого радіуса дії, або ATACMS, виробництва США, по цілях у Росії, зазначили неназвані чиновники. При цьому процедура не була оголошена.

При цьому Україна намагалася принаймні один раз застосувати ATACMS задля удару по цілі на території РФ. Однак у відповідь отримала від американців відмову на такі дії.

Чому Пентагон блокує далекобійні удари по Росії

Американські чиновники також розповіли, чому Пентагон блокує дозволи на удари далекобійною зброєю по території Росії. Вони зазначили, що заборона пов'язана з мирними зусиллями адміністрації Білого дому, оскільки та намагалася прихилити Кремль до початку переговорів щодо припинення вогню в Україні.

Зазначається, що дозволи на подібні удари надає виключно міністр оборони США Піт Гегсет. Йдеться зокрема про ATACMS та британсько-французькі ракети Storm Shadow. Дозвіл на застосування Storm Shadow надає також міністр оборони, оскільки ці ракети отримують від США дані для наведення на мету.

Неоголошену вищезгадану процедуру придумав заступник міністра оборони Елбрідж Колбі, пише видання. Саме цю людину пов'язують з короткочасним припиненням надання військової допомоги Україні від США, яке трапилося на початку липня.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп 21 серпня заявляв, що перемогти у війні без ударів по агресору неможливо. Він також критикував підхід адміністрації Джо Байдена не дає Україні шансів на перемогу.

У CNN 8 серпня повідомляли, що Міністерство оборони США має можливість перенаправити зброю з пакетів військової допомоги України назад до арсеналів США.

Нагадаємо, що оглядачі Defense Express у липні писали, що США можуть передати Україні наступальне обладнання дальністю до 500 кілометрів і більше.