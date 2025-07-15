Далекобійна зброя американців: що долетить до Москви, крім крилатих AGM-158 JASSM

Сполучені Штати можуть передати Україні наступальне озброєння з дальністю до 500 км і більше. Аналітики вважають, що серед можливих варіантів — крилаті ракети AGM-158 JASSM, включно з версією JASSM-ER, а також вдосконалені планувальні бомби AGM-154 JSOW у версії ER.

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Адміністрація президента США розглядає можливість передачі Україні далекобійних крилатих ракет класу "повітря-земля" JASSM для винищувачів F-16, дальність яких дає змогу завдати удару по Москві. Про це пишуть оглядачі Defense Express.

Базова версія AGM-158A має дальність до 370 км і бойову частину WDU-42/B вагою 450 кг. Візуально і за конструкцією ракета нагадує Storm Shadow, уже відому ЗСУ, — у ній використовують стелс-технологію, тепловізійну голівку самонаведення і алгоритм розпізнавання цілей.

З 2014 року на озброєнні США перебуває версія JASSM-ER зі збільшеною дальністю — до 900 км за тих самих бойових можливостей. Однак передача таких ракет може бути обмежена їхнім поточним виробництвом. Тому, на думку експертів, більш вірогідним є постачання базової версії AGM-158A, що перебуває у великих кількостях на складах Пентагону. Ці ракети сумісні з F-16, що важливо в контексті надходження цих винищувачів в Україну.

Американська крилата ракета JASSM-ER

Основні тактико-технічні характеристики AGM-158B JASSM-ER

Довжина: 4,27 м, розмах крила: ~2,4 м

Вага під час запуску: 1 021 кг

Бойова частина: WDU-42/B проникаюча/осколково-фугасна, масою 450 кг

Максимальна дальність: понад 900 км

Система наведення: інерціальна, GPS-корекція, інфрачервона головка самонаведення в термінальній фазі

Альтернатива JASSM

Водночас в арсеналі американців для глибоких ударів є й інші види далекобійного озброєння. Йдеться про AGM-154 JSOW — це високоточна плануюча бомба від Raytheon. Попри обмежену дальність, до 130 км при скиданні з висоти, у 2024 році обговорювалася можливість доопрацювання бомби до версії JSOW-ER з турбореактивним двигуном.

Така модифікація могла б досягти дальності до 550 км. Хоча в серію ця версія не пішла, значні запаси бомб JSOW роблять це рішення потенційною альтернативою JASSM.

Сімейство авіабомб JSOW Фото: Відкриті джерела

Менше шансів має передача перспективної ракети наземного базування PrSM (Precision Strike Missile) з дальністю понад 500 км і бойовою частиною 91 кг. Вона запускається з пускової HIMARS, але тільки нещодавно була запущена в серійне виробництво.

І нарешті, майже малоймовірним варіантом залишаються ракети Tomahawk з дальністю 1600 км, розмови про які велися в жовтні 2024 року в контексті "Плану Перемоги". Однак з осені минулого року про цю зброю ніхто не згадував.

Нагадаємо, у The Washington Post вийшов матеріал Девіда Ігнатуса, в якому йдеться про надання Україні далекобійного наступального озброєння. Спираючись на джерела в Білому домі, журналіст зазначає, що президент США Дональд Трамп розглядав можливість надання Києву крилатих ракет Tomahawk, однак вони стануть аргументом у той момент, коли Вашингтон захоче посилити свій вплив і тиск на Москву.