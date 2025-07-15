Дальнобойное оружие американцев: что долетит до Москвы, кроме крылатых AGM-158 JASSM

Соединенные Штаты могут передать Украине наступательное вооружение с дальностью до 500 км и более. Аналитики полагают, что среди возможных вариантов — крылатые ракеты AGM-158 JASSM, включая версию JASSM-ER, а также усовершенствованные планирующие бомбы AGM-154 JSOW в версии ER.

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Администрация президента США рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных крылатых ракет класса "воздух-земля" JASSM для истребителей F-16, дальность которых позволяет нанести удар по Москве. Об этом пишут обозреватели Defense Express.

Базовая версия AGM-158A имеет дальность до 370 км и боевую часть WDU-42/B весом 450 кг. Визуально и по конструкции ракета напоминает Storm Shadow, уже известную ВСУ — в ней используются стелс-технология, тепловизионная головка самонаведения и алгоритмом распознавания целей.

С 2014 года на вооружении США находится версия JASSM-ER с увеличенной дальностью — до 900 км при тех же боевых возможностях. Однако передача таких ракет может быть ограничена их текущим производством. Поэтому, по мнению экспертов, более вероятна поставка базовой версии AGM-158A, находящейся в больших количествах на складах Пентагона. Эти ракеты совместимы с F-16, что важно в контексте поступления этих истребителей в Украину.

Американская крылатая ракета JASSM-ER

Основные тактико‑технические характеристики AGM‑158B JASSM‑ER

Длина: 4,27 м, размах крыла: ~2,4 м

Вес при запуске: 1 021 кг

Боевая часть: WDU‑42/B проникающая/осколочно‑фугасная, массой 450 кг

Максимальная дальность: свыше 900 км

Система наведения: инерциальная, GPS‑коррекция, инфракрасная головка самонаведения в терминальной фазе

Альтернатива JASSM

Вместе с тем в арсенале американцев для глубоких ударов есть и другие виды дальнобойного вооружения. Речь идет AGM-154 JSOW — это высокоточная планирующая бомба от Raytheon. Несмотря на ограниченную дальность, до 130 км при сбросе с высоты, в 2024 году обсуждалась возможность доработки бомбы до версии JSOW-ER с турбореактивным двигателем.

Такая модификация могла бы достичь дальности до 550 км. Хотя в серию эта версия не пошла, значительные запасы бомб JSOW делают это решение потенциальной альтернативой JASSM.

Семейство авиабомб JSOW Фото: Открытые источники

Меньше шансов имеет передача перспективной ракеты наземного базирования PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью свыше 500 км и боевой частью 91 кг. Она запускается с пусковой HIMARS, но только недавно была запущена в серийное производство.

И наконец, почти маловероятным вариантом остаются ракеты Tomahawk с дальностью 1600 км, разговоры о которых велись в октябре 2024 контексте "Плана Победы". Однако с осени прошлого года об этом оружии никто не упоминал.

Напомним, в The Washington Post вышел материал Дэвида Игнатуса, в котором говорится о предоставлении Украине дальнобойного наступательного вооружения. Опираясь на источники в Белом доме журналист отмечает, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность предоставления Киеву крылатых ракет Tomahawk, однако они станут аргументом в тот момент, когда Вашингтон захочет усилить свое влияние и давление на Москву.