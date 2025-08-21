"Попереду цікаві часи": Трамп заявив, що Україні не дали шанса на перемогу через заборони

Президент США Дональд Трамп у своєму дописі різко висловився про політику Джо Байдена щодо України. Він наголосив, що війни з Росією не було б, якби він залишався на посаді.

Related video

Як повідомив Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social, перемогти у війні без ударів по країні-агресорці неможливо. Він використав спортивну аналогію та заявив, що нинішній підхід адміністрації Джо Байдена не дає Україні шансів на перемогу.

За словами Трампа, у війні важливо не лише захищатися, а й мати можливість діяти на випередження. Він порівняв ситуацію з Україною та Росією з командою, яка має сильний захист, але позбавлена права на атаку.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як чудова спортивна команда, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. Немає жодних шансів на перемогу! Те саме стосується України та Росії", – написав Трамп.

Він також підкреслив, що президент Джо Байден нібито не дав Україні можливості діяти жорстко у відповідь на російську агресію.

"Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив би Україні відбиватися, тільки захищатися. Як це спрацювало?" – зазначив політик.

Трамп додав, що якби він обіймав посаду президента, війни б узагалі не сталося.

"У будь-якому разі, цієї війни ніколи б не сталося, якби я був президентом – нульового шансу. Цікаві часи попереду!" – написав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що вторгнення Росії в Україну не відбулося б, якби він залишався на посаді президента США. Він також неодноразово обіцяв, що у разі свого повернення до Білого дому зміг би швидко завершити війну.

Як повідомляв Фокус, Трамп порівняв Крим з Техасом й сказав, що якби віддав його, то його б десятиліттями "переслідували" у ЗМІ.

Фокус також писав, що Дональд Трамп не має наміру відправляти військовий контингент США в Україну й остаточно виключив будь-які наземні операції в нашій країні.