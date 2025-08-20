Трамп порівняв Крим з Техасом й сказав, що якби віддав його, то його б десятиліттями "переслідували" у ЗМІ

Президент США Дональд Трамп прирівняв Крим до Техасу за розмірами. Американський лідер переконаний, що якби Крим було окуповано за часів його президентства, то медіа переслідували б його упродовж кількох десятиліть.

Related video

Дональд Трамп вважає, що був би об'єктом номер один для обговорення у засобах масової інформації упродовж двадцяти років, якби саме він "віддав" Крим Росії. Його заяви передали у Clash Report.

"Крим за розміром близький до Техасу", — зазначив президент США.

У Clash Report вирішили перевірити інформацію Дональда Трампа. Медіа продемонструвало карту України, на якій позначено розміри штату Техас. Мапа ілюструє, яким насправді є співвідношення розмірів Криму та Техасу.

Clash Report | співвідношення розмірів Техасу та Криму

На думку Дональда Трампа, світові медіа продовжують ігнорувати той факт, що захоплення росіянами українського Криму відбулося ще за часів експрезидента США Барака Обами. Однак якби така історія трапилася за часів президентства Дональда Трампа, то йому б це згадували дуже довго, вважає американський лідер.

"Якби я відмовився від цієї території, мене б обговорювали у всіх газетах ще 20 років поспіль", — заявив Трамп.

Окрім того, американський лідер зробив заяву щодо майбутніх ймовірних переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та очільником Росії Володимиром Путіним. Він повторив свою тезу про те, що наразі є "непогані шанси" завершити російсько-українську війну.

"Я думаю, що у нас є непогані шанси завершити війну в Україні. У Путіна та Зеленського складні стосунки. Побачимо, як у них це вийде", — сказав Трамп.

Питання Криму на мирних переговорах: що відомо

18 серпня, напередодні переговорів з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі, Дональд Трамп написав у своїх соціальних мережах, що президент України може "майже миттєво" завершити війну. При цьому він сказав, що "деякі речі ніколи не змінюються", згадавши про те, що "не можна повернути Крим" та "вступити до НАТО".

Під час ефіру на каналі Fox News 19 серпня Дональд Трамп повторив свою думку. Він заявив, що вступ України до НАТО та повернення Криму є "неможливим". Також президент США оголосив, що американські військові на території України розміщуватися не будуть за часів його каденції.