Трамп сравнил Крым с Техасом и сказал, что если бы отдал его, то его бы десятилетиями "преследовали" в СМИ

Президент США Дональд Трамп приравнял Крым к Техасу по размерам. Американский лидер убежден, что если бы Крым был оккупирован во времена его президентства, то медиа преследовали бы его на протяжении нескольких десятилетий.

Дональд Трамп считает, что был бы объектом номер один для обсуждения в средствах массовой информации на протяжении двадцати лет, если бы именно он "отдал" Крым России. Его заявления передали в Clash Report.

"Крым по размеру близок к Техасу", — отметил президент США.

В Clash Report решили проверить информацию Дональда Трампа. Медиа продемонстрировало карту Украины, на которой обозначены размеры штата Техас. Карта иллюстрирует, каким на самом деле является соотношение размеров Крыма и Техаса.

Clash Report | соотношение размеров Техаса и Крыма

По мнению Дональда Трампа, мировые медиа продолжают игнорировать тот факт, что захват россиянами украинского Крыма произошел еще во времена экс-президента США Барака Обамы. Однако если бы такая история случилась во времена президентства Дональда Трампа, то ему бы это вспоминали очень долго, считает американский лидер.

"Если бы я отказался от этой территории, меня бы обсуждали во всех газетах еще 20 лет подряд", — заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер сделал заявление относительно будущих вероятных переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным. Он повторил свой тезис о том, что сейчас есть "неплохие шансы" завершить российско-украинскую войну.

"Я думаю, что у нас есть неплохие шансы завершить войну в Украине. У Путина и Зеленского сложные отношения. Посмотрим, как у них это получится", — сказал Трамп.

Вопрос Крыма на мирных переговорах: что известно

18 августа, накануне переговоров с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, Дональд Трамп написал в своих социальных сетях, что президент Украины может "почти мгновенно" завершить войну. При этом он сказал, что "некоторые вещи никогда не меняются", упомянув о том, что "нельзя вернуть Крым" и "вступить в НАТО".

Во время эфира на канале Fox News 19 августа Дональд Трамп повторил свое мнение. Он заявил, что вступление Украины в НАТО и возвращение Крыма является "невозможным". Также президент США объявил, что американские военные на территории Украины размещаться не будут во времена его каденции.